Trạm y tế thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy dừng khám chữa bệnh bảo hiểm ban đầu

Ngày 21/12, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, cơ quan này vừa ra thông báo cập nhật danh sách cơ sở dừng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu từ ngày 1/1/2026.

Theo văn bản do bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM ký ban hành, danh sách cập nhật lần này có 4 cơ sở, gồm các trạm y tế và điểm y tế.

Đó là Trạm Y tế phường Nhiêu Lộc (địa chỉ 368 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc); Trạm Y tế phường Khánh Hội (178 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội); Điểm Y tế 1 thuộc Trạm Y tế phường Khánh Hội (122/30A Tôn Đản, phường Khánh Hội); Trạm Y tế cơ quan thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn).

Việc dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại các cơ sở nêu trên được Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết thực hiện theo quy định, nhằm sắp xếp, điều chỉnh phù hợp mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại TPHCM (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Để bảo đảm quyền lợi, tránh ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội TPHCM đề nghị BHXH các cơ sở, BHXH tỉnh, thành phố, các đại lý thu BHYT... chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở trên đến đăng ký nơi khác.

Bên cạnh thông báo trên, Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng vừa ban hành thông báo về việc áp dụng 22 quy trình giải quyết hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế "Một cửa", nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

22 quy trình và mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả được ban hành bao quát đầy đủ các lĩnh vực giải quyết chế độ, chi trả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, như: giải quyết chế độ ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí, tử tuất;

Bảo hiểm xã hội một lần; điều chỉnh, di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết trợ cấp thất nghiệp; chi trả hỗ trợ học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động; cập nhật, bổ sung thông tin nhân thân người hưởng…

Người dân đi làm thủ tục nhận chi trả lương hưu (Ảnh: BHXH).

Các quy trình được xây dựng thống nhất, rõ ràng về trình tự, thời gian giải quyết, trách nhiệm của từng bộ phận, đồng thời gắn với các mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cụ thể, góp phần tăng tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Quy trình trên áp dụng chính thức từ ngày 1/1/2026. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội TPHCM bãi bỏ toàn bộ các quy trình và mẫu phiếu giao nhận hồ sơ trước đây ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-BHXH ngày 23/6 của Bảo hiểm xã hội khu vực XXVII.