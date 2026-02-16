Bác sĩ cảnh báo điều nhiều người dễ bỏ quên khi tham gia sự kiện đông người

Theo dự báo thời tiết, đêm 16-19/2 (từ đêm giao thừa đến mùng 3 Tết), miền Bắc bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh gây mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các ngày 20-22/2 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

“Người dân cần chú ý theo dõi thời tiết, mặc quần áo đủ ấm khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong các ngày diễn ra kỳ nghỉ Tết Âm lịch", BSCKI Đặng Thị Phương Nga, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết.

Dịp Tết Nguyên đán thường trùng với thời điểm giao mùa, nền nhiệt có thể giảm sâu về đêm, kèm theo mưa phùn, sương mù hoặc gió lạnh.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa ban ngày và ban đêm dễ khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Các trung tâm cấp cứu đã ghi nhận không ít trường hợp phải nhập viện do hạ thân nhiệt, tăng huyết áp hoặc các bệnh về đường hô hấp sau khi tham gia các hoạt động ngoài trời nhưng không giữ ấm đầy đủ.

Theo BS Nga, người dân tham gia các buổi hòa nhạc ngoài trời, các sự kiện thường chủ quan, không mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ. Việc đứng lâu trong đám đông, thiếu nước, thiếu năng lượng có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng tụt đường huyết, hạ huyết áp, dẫn đến chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất xỉu.

Từ thực tế trên, bác sĩ khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 cần chủ động mang theo nước uống, một số đồ ăn nhẹ như bánh, sữa hoặc thực phẩm giàu năng lượng để phòng ngừa tình trạng tụt đường huyết.

Bác sĩ Nga đưa ra khuyến cáo, người dân không nên chủ quan, cần mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ khi tham gia các hoạt động chào đón năm mới (Ảnh: Thành Đông).

Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền và trẻ nhỏ, BS Nga khuyến cáo cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia các hoạt động ngoài trời, tập trung đông người trong kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Nếu tham dự, mọi người nên đi cùng người thân, mang theo thuốc điều trị theo chỉ định và theo dõi sát các biểu hiện bất thường của cơ thể.

Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, người dân không nên chen lấn, xô đẩy, tránh trạng thái phấn khích quá mức, gào thét để giảm nguy cơ va chạm, té ngã; hạn chế những tình huống hỗn loạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn chung của cộng đồng.

Tại các điểm diễn ra hoạt động bắn pháo hoa, mỗi người cần chú ý giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tránh tụ tập quá gần khu vực bắn để phòng tránh các nguy cơ tai nạn, chấn thương.

Bên cạnh đó, người dân nên chủ động quan sát xung quanh, nhanh chóng tìm lối đi thông thoáng để rời khỏi đám đông khi xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt và liên hệ hỗ trợ y tế khi cần thiết.