Ngắm những "em bé Bính Ngọ" đầu tiên chào đời ở Việt Nam

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên khắp cả nước đã ghi nhận những em bé sinh ra trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

Con gái sản phụ Lê Thị Tú Uyên chào đời ở thời khắc giao thừa (Ảnh: Hoàng Lê).

Đúng 0h00 ngày 17/2, con gái sản phụ Lê Thị Tú Uyên (31 tuổi, ngụ TPHCM) cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), khi thai hơn 37 tuần tuổi. Đây là lần sinh con thứ 2 của chị.

"Bản thân không biết chia sẻ gì hơn ngoài hai từ hạnh phúc. Vợ chồng tôi định đặt tên cho bé là Lê Minh Khánh Vân, mong cho bé luôn vui vẻ", sản phụ Uyên nói, mắt rưng rưng nhìn con gái đang được chăm sóc da kề da với mình.

Cũng đón niềm vui lúc 0h, anh Võ Văn Sơn (34 tuổi), chồng sản phụ Trần Kim Yến (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, TPHCM) chia sẻ, tính luôn em bé vừa sinh, gia đình anh đã có tất cả 3 cô con gái.

Trước đó, anh Sơn và vợ đều không nghĩ rằng em sẽ sinh ở thời khắc đầu tiên của năm mới. Họ dự định sẽ đặt tên bé là Thảo Nguyên.

Sản phụ hạnh phúc bên con gái vừa sinh tại Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: Hoàng Lê).

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - người trực tiếp đỡ sinh trường hợp này - cho biết trong đêm giao thừa, có khoảng 30 sản phụ dự sinh tại đơn vị. Hơn 50% trong số đó là sản phụ đến từ các tỉnh, như Lâm Đồng, Tây Ninh, Cà Mau…

Trước đó, vào ngày 28 Tết, một trường hợp sản phụ bị nhau cài răng lược nặng được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ. Các bác sĩ phải tiến hành xử lý khẩn, với ca mổ kéo dài nhiều giờ, lượng máu sản phụ mất hơn 3.000ml. Cuối cùng, nỗ lực của các bác sĩ giúp mẹ con bệnh nhân bình an trước thềm năm mới.

"Em bé Bính Ngọ" đầu tiên được tặng miếng vàng hình ngựa 24K (Ảnh: Hoàng Lê).

Qua thống kê, đến thời điểm 1h ngày 17/2, có 2 bé gái sinh đúng 0h00 tại Bệnh viện Từ Dũ (bao gồm 1 ca sinh thường và 1 ca sinh mổ), một bé trai sinh lúc 0h01 và một bé gái sinh vào 0h26. Việc đón các thiên thần nhỏ chào đời trong thời khắc giao thừa là niềm hạnh phúc lớn lao với các y bác sĩ.

“Ngành y không có ngày nghỉ. Chúng tôi trực 24/24, sẵn sàng phục vụ người bệnh mọi lúc, mọi nơi. Con của bạn, sức khỏe của phụ nữ và bà mẹ là sứ mệnh của chúng tôi”, bác sĩ Hải khẳng định.

Trong đêm giao thừa, Bệnh viện Từ Dũ dành tặng 5 miếng vàng hình ngựa 24K (mỗi miếng trị giá 0,79 chỉ vàng) cho các "em bé Bính Ngọ" đầu tiên, như lời chúc mừng may mắn, phú quý đến với cuộc đời trẻ.

Con của sản phụ Đỗ Thị Minh cất tiếng khóc chào đời (Ảnh: Thương Huyền).

Tại phía Bắc, lúc 0h01 ngày mùng 1 Tết, sản phụ Đỗ Thị Minh (35 tuổi) chào đón con thứ tư tại phòng mổ khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đón em bé trên tay, chị Minh không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc khi con cất tiếng khóc to, khỏe mạnh.

“Đây là lần thứ 10 tôi được đón các "em bé 0h". Lần nào, tôi cùng các đồng nghiệp trực giao thừa cũng thấy hào hứng, chung niềm hạnh phúc với sản phụ và gia đình, khi họ chào đón thiên thần nhỏ”, BSCK2 Nguyễn Văn Thư xúc động chia sẻ.

Sau khi chị Minh sinh mổ thuận lợi, tập thể y bác sĩ, điều dưỡng trong ca mổ nêu trên cùng gửi lời chúc mừng đến sản phụ, hy vọng em bé lớn lên có thật nhiều hạnh phúc, sức khoẻ và bình an.