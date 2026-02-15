Tháng cuối năm, nhiều người trẻ đi cấp cứu vì xuất huyết dạ dày

Trong suy nghĩ của nhiều người, xuất huyết tiêu hoá do loét dạ dày - tá tràng thường được xem là “bệnh của người lớn tuổi”, gắn với rượu bia, thuốc lá và những năm tháng lao lực.

Tuy nhiên, thực tế tại phòng nội soi tiêu hoá cấp cứu lại đang cho thấy một thực trạng đáng lo ngại hơn. Những ổ loét dạ dày - tá tràng đang chảy máu xuất hiện ở cả người rất trẻ, thậm chí còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Không ít người bệnh trẻ vẫn sinh hoạt, học tập và làm việc bình thường cho đến khi đột ngột mệt lả, choáng váng, thậm chí tụt huyết áp vì mất máu. Khi “bệnh của người già” bất ngờ tấn công người trẻ, đó không còn là câu chuyện cá nhân, mà trở thành hồi chuông cảnh báo cho cả cộng đồng.

Theo thông tin từ ngày 15/2 của Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), chỉ trong tháng cuối cùng của năm 2025, khoa Nội soi của đơn vị này ghi nhận 40 trường hợp nhập viện vì xuất huyết tiêu hoá do loét dạ dày - tá tràng. Trong số này có 7 người dưới 35 tuổi, chiếm gần 18%.

Ổ loét dạ dày - tá tràng ghi nhận được tại Bệnh viện Nhân dân 115 (Ảnh: BV).

Đáng chú ý, người bệnh trẻ nhất mới 16 tuổi. Tất cả các trường hợp người trẻ đều trong tình trạng xuất huyết nặng và phải can thiệp cầm máu qua nội soi.

Trường hợp gây nhiều lo ngại là người bệnh N.X.H.P., 16 tuổi. Ở độ tuổi mà nhiều người vẫn cho rằng “còn quá sớm để mắc bệnh nặng”, bệnh nhân P. đã phải nội soi can thiệp cấp cứu vì xuất huyết từ ổ loét dạ dày - tá tràng.

Một trường hợp khác là người bệnh H.H.V., 20 tuổi. Việc ăn uống thất thường, thường xuyên bỏ bữa và sinh hoạt không điều độ đã âm thầm làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Khi nhập viện, bệnh đã tiến triển thành loét hành tá tràng kèm xuất huyết nặng, buộc phải can thiệp nội soi để cầm máu.

Ở nhóm tuổi lớn hơn, người bệnh N.V.T., 30 tuổi, là ví dụ điển hình cho tác động của stress kéo dài. Áp lực công việc, căng thẳng tinh thần cùng thói quen ăn uống thất thường đã tạo điều kiện cho loét dạ dày - tá tràng hình thành và tiến triển. Khi xuất huyết xảy ra, người bệnh buộc phải nhập viện và can thiệp nội soi cấp cứu.

Những trường hợp này cho thấy xuất huyết tiêu hoá ở người trẻ không phải là sự cố ngẫu nhiên. Các yếu tố như sinh hoạt thiếu điều độ, bỏ bữa, căng thẳng kéo dài đang âm thầm tạo điều kiện cho tổn thương niêm mạc dạ dày - tá tràng phát triển và biến chứng.

Điều đáng lo là trước khi biến chứng xảy ra, nhiều người chỉ xuất hiện các triệu chứng mơ hồ như đau thượng vị, ợ chua, đầy bụng, mệt mỏi. Không ít người chủ quan bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là rối loạn tiêu hoá thông thường.

Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các triệu chứng này có thể tiến triển thành đi ngoài phân đen, chóng mặt, ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu do mất máu.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu nêu trên, người bệnh nên đi khám và nội soi sớm. Nội soi tiêu hoá không chỉ giúp chẩn đoán chính xác mà còn đóng vai trò quyết định trong xử trí xuất huyết tiêu hoá. Phát hiện sớm các tổn thương loét giúp điều trị kịp thời, hạn chế tiến triển nặng và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.