“Món lạ” trong mâm tất niên khiến người đàn ông cầu cứu bác sĩ

Sau buổi tất niên, anh H. (32 tuổi, Hà Nội) bắt đầu thấy ngứa ran khắp người, từng mảng đỏ nổi lên ở cổ và cánh tay.

Nghĩ chỉ là dị ứng nhẹ, anh cố chịu đựng. Nhưng chỉ sau hơn một giờ, vùng môi và mí mắt của anh sưng to, cảm giác khó thở xuất hiện khiến người thân phải đưa anh H. đi khám.

Cẩn trọng với những món ăn lạ trong các bữa tiệc (Ảnh: Getty).

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, xác định anh H. bị mày đay cấp, nghi do dị ứng với món “đặc sản” côn trùng và rượu ngâm được chủ nhân bữa tiệc giới thiệu lấy từ Tây Bắc.

Sau khi được xử trí kịp thời, tình trạng của bệnh nhân mới ổn định.

Theo BS Tiến Thành, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Cứ vào dịp cận Tết, số bệnh nhân đến khám vì mày đay, dị ứng thực phẩm, đồ uống… lại tăng rõ rệt.

"Các ca mày đay với biểu hiện từ nổi mẩn nhẹ cho tới phù mạch, khó thở. Thậm chí, chúng tôi từng nhận cuộc gọi cầu cứu vào sát giao thừa vì tình trạng dị ứng diễn tiến nặng”, BS Thành cho biết.

Nguy cơ từ những món “độc, lạ” trên mâm tất niên

Những bữa tiệc cuối năm thường là dịp để mọi người thưởng thức các món ăn “đặc sản” hoặc thử những món lạ. Tuy nhiên, theo BS Thành, chính những món này lại tiềm ẩn nguy cơ dị ứng cao.

Dấu hiệu nổi mày đay điển hình (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Các thực phẩm dễ gây phản ứng mày đay gồm:

- Đồ rừng như thịt nhím, kỳ đà, lợn rừng, rau rừng.

- Hải sản như tôm, cua, ghẹ.

- Côn trùng như châu chấu, nhộng tằm, bọ cạp, ve sầu.

- Các loại rượu ngâm thảo dược, động vật hoặc rễ cây không rõ nguồn gốc.

“Đây đều là những thực phẩm dễ kích thích phản ứng dị ứng, đặc biệt với người có cơ địa nhạy cảm hoặc chưa từng ăn trước đó”, BS Thành nói.

Ngoài ra, rượu bia - “nhân vật chính” của các bữa tiệc tất niên - cũng làm tăng nguy cơ dị ứng. Rượu có thể làm giãn mạch, kích thích tế bào giải phóng histamine, từ đó khiến phản ứng mày đay dễ bùng phát hơn, nhất là khi kết hợp với thực phẩm lạ.

Mày đay không chỉ là vài nốt ngứa

Nhiều người cho rằng mày đay chỉ là bệnh ngoài da đơn giản, nhưng theo bác sĩ, bệnh có thể tiến triển nặng nếu không xử trí kịp thời.

Biểu hiện thường gặp là các sẩn phù nổi trên da, bao quanh bởi quầng đỏ, gây ngứa dữ dội. Những nốt này có thể tồn tại từ vài chục phút tới hơn một ngày, kích thước từ vài milimet đến vài centimet.

Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể xuất hiện:

- Phù môi, mí mắt, lưỡi hoặc cổ họng.

- Khó thở, khò khè.

- Đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

- Chóng mặt, tụt huyết áp, thậm chí ngất xỉu.

Đây là những dấu hiệu của sốc phản vệ, tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Chúng tôi gặp không ít trường hợp chỉ sau một bữa tiệc đã nổi mày đay toàn thân, sưng phù môi, khó thở. Nếu chủ quan, hậu quả có thể rất nguy hiểm”, BS Thành cảnh báo.

Để hạn chế nguy cơ dị ứng thực phẩm, đặc biệt trong những ngày tiệc tùng liên tục, bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng với những món ăn lạ.

Người có tiền sử dị ứng cần tuyệt đối tránh các thực phẩm từng gây phản ứng trước đó. Việc thử nhiều món “độc, lạ” trong cùng một bữa ăn cũng làm tăng nguy cơ nổi mày đay.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ, tránh ăn quá nhiều các món giàu đạm, dầu mỡ trong một bữa tiệc. Sự kết hợp của nhiều loại thực phẩm dễ gây dị ứng cùng lúc sẽ khiến cơ thể khó thích nghi.