Chuyên gia tiết lộ việc đầu tiên nên làm mỗi sáng để sống lâu hơn

Tuổi thọ không chỉ đơn thuần là sống càng nhiều năm càng tốt. Mục tiêu nên là tối đa hóa số năm chúng ta sống khỏe mạnh, không mắc bệnh mạn tính hoặc khuyết tật liên quan đến tuổi tác, hay còn gọi là tuổi thọ khỏe mạnh theo cách gọi của các chuyên gia.

Vậy, làm thế nào để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn?

Mặc dù có rất nhiều bí quyết kéo dài tuổi thọ, nhưng việc tăng tuổi thọ khỏe mạnh thường chỉ gói gọn trong những thói quen sinh hoạt đơn giản, Giáo sư - Tiến sĩ Emily Johnston, chuyên gia về lão hóa lành mạnh tại NYU Langone, chia sẻ với TODAY.com.

Dưới đây là thói quen buổi sáng mà TS Johnston thường áp dụng để giữ gìn sức khỏe khi về già.

Uống đủ nước mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể (Ảnh minh họa: Adobestock).

Mẹo kéo dài tuổi thọ mỗi ngày: Uống một cốc nước đầy ngay khi thức dậy

"Trước khi pha cà phê, trà hoặc bất kỳ loại đồ uống nào khác để giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng, hãy uống một cốc nước đầy. Hãy bắt đầu mỗi ngày với ít nhất một cốc nước. Đó nên là thứ đầu tiên bạn uống", TS Johnston nói.

Uống nước ngay khi vừa thức dậy giúp bạn bắt đầu quá trình bù nước cho cơ thể trong ngày, trước khi sử dụng các loại đồ uống chứa caffeine hoặc nhiều đường.

“Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể có lẽ vẫn chưa được đánh giá đúng mức,” TS Johnston nói thêm.

Tại sao việc này lại quan trọng?

“Nước rất quan trọng, đặc biệt là đối với người lớn tuổi,” TS Johnston nói.

Cơ thể chúng ta cần nước để hoạt động. Nó giúp vận chuyển chất dinh dưỡng, đào thải chất thải, bôi trơn các khớp, điều hòa thân nhiệt và nhiều chức năng khác.

Uống đủ nước cũng có liên quan đến việc làm chậm quá trình lão hóa sinh học. Nghiên cứu cho thấy những người trưởng thành duy trì đủ nước có xu hướng sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và mắc ít bệnh mạn tính hơn so với những người không uống đủ nước.

Tuy nhiên, việc giữ đủ nước trở nên khó khăn hơn khi chúng ta già đi. “Khi chúng ta già, phản xạ khát nước bị giảm đi, và vì vậy nhiều người lớn tuổi không uống đủ lượng nước tối thiểu được khuyến nghị”, TS Johnston nói.

Trung bình mỗi người cần khoảng 2,7-3,7 lít tổng lượng chất lỏng từ đồ uống và thức ăn mỗi ngày. Ít nhất hai lít, hay 6-8 cốc, nên là nước.

TS Johnston cho biết thêm, điều này tương đương với 6 cốc nước (240ml/cốc) mỗi ngày. Những người hoạt động nhiều hơn hoặc sống ở vùng khí hậu nóng hơn có thể cần nhiều hơn.

"Tôi cảm thấy nhiều người không uống đủ lượng nước đó trong một ngày trừ khi họ thực sự chú ý và để ý," TS Johnston nói. Và nhận định này là có cơ sở, ước tính 75% người Mỹ bị mất nước mạn tính.

Theo Mayo Clinic, mất nước có thể dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu và về lâu dài, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về thận, co giật và sốc.

Cách bắt đầu

Không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để bắt đầu áp dụng những thói quen lành mạnh khi về già. Bắt đầu ngày mới với một cốc nước đầy là một cách đơn giản để giúp bạn giữ đủ nước và khỏe mạnh khi về già.

Bạn hãy rót ít nhất 240ml nước vào một ly hoặc chai và đặt trên bàn cạnh giường để bạn có thể uống ngay khi thức dậy, thậm chí trong lúc lướt điện thoại buổi sáng.

TS Johnston cũng lưu ý rằng cần đảm bảo uống đủ nước trong suốt cả ngày.

Khoảng 20% ​​tổng lượng chất lỏng bạn nạp vào cơ thể nên đến từ thực phẩm. Vì vậy, bạn cũng có thể ăn nhẹ các loại trái cây và rau củ giàu nước để giúp đạt được mục tiêu.

3 điều cần lưu ý khi uống nước

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhấn mạnh 3 điều cần lưu ý khi uống nước.

Thứ nhất là không đợi khát mới uống nước.

Thứ hai là phải cung cấp nước từ từ, không phải uống một lúc một cốc 150-200ml mà uống ngụm nhỏ 20-30ml.

Thứ ba là thời điểm uống nước. Bạn có thể uống vào thời điểm sáng dậy trước khi ăn sáng, uống giữa 2 bữa ăn để không ảnh hưởng đến bữa ăn, trước khi tập luyện, đi làm. Trước khi đi ngủ cũng nên uống cốc nước để cơ thể không thiếu nước về đêm.

Ngoài ra, trước khi đi tắm nên uống nước để giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể, để không bị lạnh quá khi đi tắm.

Những người lao động nặng, bị sốt nên uống nước nhiều hơn.