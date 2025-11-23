Máy xạ trị hoạt động hết công suất, bác sĩ tăng ca, bệnh nhân vẫn phải chờ

Lúc 18h, hành lang khu xạ trị của Bệnh viện Ung bướu TPHCM vẫn sáng đèn. Những chiếc ghế kê dọc lối đi kín người, đa phần là bệnh nhân chờ tới lượt xạ trị ngoài giờ. Tiếng điều dưỡng gọi tên xen lẫn tiếng thở dài của những người đang chiến đấu từng ngày với bệnh ung thư.

Hành lang khu xạ trị Bệnh viện Ung bướu TPHCM vẫn đông người dù đã hết giờ làm việc hành chính (Ảnh: Diệu Linh)

18h vẫn ngồi chờ xạ trị

Chị Hiền (37 tuổi, ngụ Tây Ninh) đang ngồi đợi để được gọi tên bước vào buổi xạ trị thứ tư. Chị kể mình phát hiện ung thư vú giai đoạn 2 từ tháng 9 năm ngoái.

“Khối u của tôi lớn, bác sĩ nói chưa mổ ngay được, phải hóa trị cho nhỏ lại rồi mới phẫu thuật. Mãi đến cuối tháng 2 năm nay, tôi mới mổ, rồi 3 tuần sau mới truyền thuốc”, chị nói.

Theo phác đồ điều trị, xạ trị là bước bắt buộc sau mổ. Chị Hiền được tư vấn lựa chọn 2 phương án: xạ trị được BHYT chi trả và xạ trị dịch vụ. Nếu lựa chọn phương án xạ trị được BHYT chi trả, người bệnh cần chờ khoảng 2 tháng. Trong khi đó, đối với phương án còn lại, bệnh nhân chỉ cần chờ khoảng 2 tuần, nhưng chi phí sẽ đẩy lên cao hơn.

“Bệnh của tôi có nguy cơ tái phát lên tới 70%. Sợ chờ lâu, bệnh chuyển xấu, gia đình tôi chấp nhận làm dịch vụ”, chị bày tỏ.

Ngồi cùng hàng ghế, chị Tiên (30 tuổi, ngụ TPHCM) cũng có câu chuyện tương tự.

Chị Tiên phát hiện bệnh vào cuối tháng 12/2024, khi nốt ruồi trên ngực liên tục chảy dịch và mủ. Ban đầu, bác sĩ tại địa phương chẩn đoán chị bị áp xe rồi cho thuốc uống nhưng bệnh không đỡ.

Tái khám ở Bệnh viện Da liễu TPHCM, chị Tiên bị nghi ngờ mắc ung thư da hắc tố, được giới thiệu sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị. Tại đây, chị nhận kết quả mắc ung thư da hắc tố (melanoma) giai đoạn 3.

Theo phác đồ, người phụ nữ phải phẫu thuật triệt căn khối u rồi xạ trị. Đến lúc cần xạ trị, chị lại đối mặt với một trở ngại lớn: thời gian chờ.

“Bác sĩ nói xạ trị được BHYT chi trả quá đông người bệnh đang chờ, tôi phải chờ 2 tháng mới tới lượt. Còn nếu chọn xạ trị dịch vụ ngoài giờ hành chính, tôi chỉ cần 2 tuần.

Tôi mổ đã 4 tháng, chưa được truyền thuốc. Sợ để lâu dẫn đến di căn, tôi lựa chọn xạ trị dịch vụ, dù kinh tế không quá khá giả”, chị kể.

Cả hai người phụ nữ đều chia sẻ chung một điều: họ không lựa chọn làm dịch vụ vì muốn, mà vì không thể chờ.

Với ung thư, mỗi ngày trôi qua đều là một rủi ro. Trong tình trạng phải chờ đợi như hiện tại, bệnh nhân buộc phải cân nhắc giữa tiền và thời gian, giữa khả năng kinh tế và nguy cơ tiến triển bệnh.

Nhân viên y tế chuẩn bị cho bệnh nhân xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM (Ảnh: BV).

Bác sĩ tăng ca, máy xạ trị hoạt động liên tục, bệnh nhân vẫn chờ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết bệnh viện hiện có 13 máy xạ trị, nhưng chỉ 8 máy hiện đại còn hoạt động tốt, 2 máy đã 21 năm tuổi thường xuyên hư hỏng và 3 máy không còn hoạt động.

Trong khi đó, Bệnh viện Ung bướu TPHCM là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành. Số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đang có xu hướng tăng.

Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 4.700-5.000 bệnh nhân đến khám, 1.000 lượt điều trị ngoại trú, hơn 1.000 lượt nội trú. Con số này tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số bệnh nhân có chỉ định xạ trị ngày càng nhiều.

“Các máy xạ đang chạy liên tục 3 ca mỗi ngày. Tổng cộng điều trị được khoảng 600 bệnh nhân, nhưng vẫn còn khoảng 400 bệnh nhân đang chờ. Thời gian chờ dao động từ 1 đến 4 tuần”, bác sĩ Tuấn cho biết

Theo Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, đơn vị này đã triển khai nhiều biện pháp để rút ngắn thời gian chờ cho bệnh nhân.

“Bệnh viện đã điều phối số lượng bệnh nhân giữa 2 cơ sở, đảm bảo thời gian chờ giữa các cơ sở không quá chênh lệch. Các nhân viên y tế được huy động làm thêm giờ, vận hành liên tục 3 ca các máy xạ để phục vụ bệnh nhân”, bác sĩ chia sẻ.

Ngoài ra, bệnh viện cũng ký hợp đồng bảo trì trọn gói với công ty thiết bị để đảm bảo công tác sửa chữa diễn ra ngay lập tức khi có máy hỏng.

Bệnh viện cũng báo cáo và kiến nghị sở y tế, các ban ngành và UBND tình hình bệnh nhân chờ xạ tại đơn vị và xin được đầu tư thêm máy xạ trị. Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu cũng cho biết UBND TPHCM đã thông qua kế hoạch ưu tiên đầu tư thêm 3 máy xạ trị trong giai đoạn 2026-2030 cho đơn vị này.

Chia sẻ thêm, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn cho hay theo tiêu chuẩn quốc tế, trung bình mỗi 1 triệu dân cần ít nhất 1 máy xạ trị.

Riêng TPHCM sau sáp nhập đã có 14 triệu dân. Bên cạnh đó, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cũng đang điều trị cho rất nhiều người bệnh từ các địa phương lân cận.

“Điều này chẳng những tạo áp lực lớn về xạ trị cho bệnh viện mà còn tạo áp lực về giao thông, lưu trú cho thành phố và gây tăng chi phí điều trị cũng như các chi phí khác cho bệnh nhân.

Do đó, việc đầu tư thêm các máy xạ tại các bệnh viện tuyến tỉnh là hợp lý, cần thiết và có ý nghĩa lâu dài về mặt điều trị chuyên khoa, vừa giảm chi phí cho bệnh nhân, giảm áp lực cho thành phố”, bác sĩ chia sẻ.