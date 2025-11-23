Dấu hiệu cơ thể kêu cứu mỗi đêm ít ai để ý

Tiểu đêm là điều hầu như ai cũng từng trải qua một lần trong đời. Tuy nhiên, nếu việc này xảy ra gần như mỗi đêm và khiến bạn mệt mỏi, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề.

"Đi tiểu khoảng 1 lần mỗi đêm là bình thường. Tần suất 2 lần mỗi đêm vẫn có thể chấp nhận được nếu bạn từ 65 tuổi trở lên. Tuổi càng cao, cơ thể có thể tạo ra nhiều nước tiểu vào ban đêm hơn", bác sĩ tiết niệu Kelly Casperson (Bellingham, Washington, Mỹ), cho biết.

Đi tiểu liên tục nhiều lần mỗi đêm có thể là dấu hiệu cơ thể đang mắc một số vấn đề sức khỏe (Ảnh: Unsplash).

Trong một số trường hợp, tiểu đêm chỉ là một phần của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra nhiều hơn 1 lần mỗi đêm liên tục hoặc làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đây có thể là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Tiểu đêm có thể bắt nguồn từ 8 nguyên nhân sau:

Tăng huyết áp

Theo một nghiên cứu năm 2019 tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Tim mạch Nhật Bản, những người thức dậy ít nhất một lần mỗi đêm để đi tiểu có nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn 40%. Con số này cao hơn ở những người thức dậy nhiều lần hơn.

Nếu chưa có chẩn đoán bị tăng huyết áp, bạn cũng nên rà soát lại lối sống của bản thân, tránh mắc phải các yếu tố nguy cơ gây bệnh như đái tháo đường, thừa cân, ăn mặn, hút thuốc, rượu…

Rối loạn giấc ngủ

Nhiều người không tỉnh ngủ giữa đêm vì buồn tiểu mà vì các rối loạn giấc ngủ, điển hình là ngưng thở khi ngủ. Các rối loạn này có thể khiến giấc ngủ không sâu, gây ra cảm giác buồn tiểu hàng đêm.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy điều trị các vấn đề này đều có thể làm giảm tần suất thức dậy để đi tiểu và giảm thể tích nước tiểu về đêm ở nhiều bệnh nhân.

Nếu thường ngáy lớn, buồn ngủ ban ngày hoặc được người thân cho biết có chứng ngưng thở lúc ngủ, bạn nên điều trị sớm.

Uống quá nhiều trước khi ngủ

Uống quá nhiều rượu và nước vào buổi tối là nguyên nhân gây tiểu đêm rất phổ biến. Rượu có tác dụng lợi tiểu, bên cạnh đó, uống lượng lớn chất lỏng sát giờ đi ngủ sẽ khiến thận sản xuất nhiều nước tiểu hơn vào ban đêm.

Do đó, trước giờ đi ngủ, bạn nên tránh uống rượu và ngừng uống chất lỏng khoảng 2-4 giờ. Đừng quên đi tiểu ngay trước khi đi ngủ, đây là hành động bình thường nhưng vẫn bị nhiều người bỏ qua.

Thuốc lợi tiểu và một số thuốc khác

Một số người có bệnh nền được kê thuốc trị phù hoặc tăng huyết áp có tác dụng phụ gây lợi tiểu. Nếu bạn phải dùng thuốc lợi tiểu, bác sĩ thường khuyên uống vào buổi sáng hoặc ít nhất 6 giờ trước khi ngủ để tránh tiểu đêm.

Đái tháo đường

Khi đường huyết tăng cao, thận phải loại bỏ glucose dư thừa, dẫn đến tăng thể tích nước tiểu cả ngày lẫn đêm. Nếu bạn đi tiểu rất nhiều kèm các triệu chứng khát nước, mệt mỏi, sút cân, cần làm xét nghiệm đường huyết và phân tích nước tiểu để kiểm tra glucose.

Phì đại tuyến tiền liệt

Phì đại tuyến tiền liệt lành tính gây áp lực lên niệu đạo và bàng quang, khiến nhiều người buồn tiểu và đi tiểu liên tục. Đây là triệu chứng thường xuất hiện ở nam trung niên, cao tuổi. Ngoài tiểu đêm, một số triệu chứng khác có thể xuất hiện là tiểu khó, dòng tiểu yếu

Mắc bệnh bàng quang

Ăn nhiều đồ cay, uống rượu hoặc nhiễm trùng tiết niệu có thể khiến bàng quang “báo động giả”, tạo cảm giác buồn tiểu dù lượng nước tiểu rất ít.

Nếu bạn có dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu gây tiểu gấp, tiểu buốt, nước tiểu đục hoặc ra máu, cần khám và điều trị sớm theo chỉ định. Căn bệnh này thường gặp ở cả hai giới, đặc biệt ở nam giới bị phì đại tuyến tiền liệt, sỏi thận hoặc hẹp niệu đạo.

Ăn nhiều muối

Một thử nghiệm lâm sàng hồi 2019 cho thấy, giảm muối trong đồ ăn hàng ngày cũng giúp giảm số lần tiểu đêm và thể tích nước tiểu ban đêm ở nhóm bệnh nhân thường xuyên tiêu thụ nhiều muối. Do đó, nếu thường xuyên tiểu đêm và có chế độ ăn nhiều muối, bạn nên thử giảm lượng gia vị này trong đồ ăn hàng ngày.

Tiểu đêm thường không phải bệnh nặng nhưng có thể là “tín hiệu” của các vấn đề tim mạch, nội tiết, giấc ngủ hoặc rối loạn tiết niệu. Nếu điều này làm giảm chất lượng giấc ngủ hoặc xuất hiện kèm triệu chứng bất thường, bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.