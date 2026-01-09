Bộ Y tế đề xuất 5 nhóm chính sách quản lý an toàn thực phẩm

Ngày 9/1, tại hội nghị tham vấn chính sách của dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế tổ chức, ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, trong hồ sơ dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Y tế tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn.

Các nội dung bao gồm tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao; phân quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Trung ương và phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của UBND cấp tỉnh tại địa phương.

Bộ Y tế đề xuất 5 nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi (Ảnh: Dung Dung).

Việc kiểm soát các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn trước khi lưu thông trên thị trường cũng được cụ thể hóa, theo hướng dựa trên mức độ nguy cơ của từng loại.

Việc kiểm soát các lô hàng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam theo hướng dựa trên nguy cơ của từng loại và lịch sử tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; kiểm soát chặt các chất đưa vào sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm có khả năng sử dụng sai mục đích, dễ bị lạm dụng thành các chất nguy hại.

Trong đó, chính sách về hệ thống kiểm soát chất lượng, đặc biệt từ quy trình sản xuất đến lưu thông, phân phối sản phẩm cũng phải bổ sung, gia cố nhằm nâng cao hệ thống thử nghiệm, quy trình đánh giá sản phẩm đạt hay kém chất lượng cũng như việc thực hiện thu hồi sản phẩm kém chất lượng một cách nhanh và kịp thời.

Ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (Ảnh: Hà Hà).

Theo ông Chu Quốc Thịnh, công tác hậu kiểm thực phẩm rất quan trọng và được đặc biệt đề cao trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi.

Đặc biệt, dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi cũng nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của các Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương trong vấn đề kiểm soát đầu vào của chuỗi cung ứng thực phẩm.

Theo đó, cần làm rõ việc quản lý đầu vào sản phẩm, gồm thuốc bảo vệ thực vật, các tồn dư trong nước, thức ăn, phân bón và trong động thực vật cũng như trong quá trình sơ chế, chế biến trước khi đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm.

"Đây cũng là mô hình mà nhiều nước đang áp dụng và Cục cũng đang xây dựng các chỉ số để giám sát vấn đề đầu vào của lĩnh vực nông nghiệp và công thương, đại diện Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh", ông Thịnh nhấn mạnh.

Trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi cũng đề xuất như giao quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc tổ chức một cơ quan đầu mối để thực hiện hiệu quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn.

TS Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, đề xuất trong quản lý thực phẩm cần quản lý rủi ro trên cơ sở các yếu tố nguy cơ đối với các nhóm thực phẩm. Việc quản lý này phụ thuộc vào mức độ rủi ro khác nhau. Khi đó, chúng ta sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm thực phẩm có yếu tố nguy cơ cao để quản lý từ khâu nguyên liệu đến khâu sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.

"Để thực hiện được việc này, đòi hỏi chúng ta phải có một đầu mối mang tính thống nhất từ Trung ương trên cơ sở phân công, phân cấp, phân quyền đối với các cơ sở của địa phương", TS Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh.

Hiện, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, đơn vị để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, sớm trình Chính phủ.