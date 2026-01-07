Bắt giữ 2 người dùng súng nén khí săn thú ở Lâm Đồng

Ngày 7/1, Công an xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ 2 người đàn ông sử dụng súng săn bắn động vật hoang dã trái quy định.

Hai người đàn ông săn bắn động vật trái phép bị công an bắt giữ (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo thông tin ban đầu, vào 3h ngày 4/1, Công an xã Đam Rông 4 phát hiện Ma Văn Phừ (SN 1985) và Ma Văn Chín (SN 1996) cùng trú tại thôn 6, xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng, chạy xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện Phừ và Chín mang theo các bộ phận của súng khí nén, cùng túi chứa 3 cá thể động vật hoang dã, nhiều bộ phận động vật nghi linh trưởng nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Ma Văn Phừ và Ma Văn Chín khai nhận sử dụng súng khí nén vào rừng ở địa bàn xã Đam Rông 4 săn bắn động vật hoang dã. Khi hai người ra khỏi rừng, di chuyển trên đường thì bị công an bắt giữ.