Nữ giúp việc trộm lượng lớn vàng của chủ nhà ở TPHCM

Ngày 10/12, Công an phường Xuân Hòa (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa khám phá vụ trộm cắp vàng với tổng tài sản hơn 200 triệu đồng.

Hiền bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 4/12, chị P.T.H. đến Công an phường Xuân Hòa trình báo bị trộm cắp tài sản. Chị H. cho biết, sự việc được phát hiện khi người thân tìm thấy một sợi dây chuyền vàng trong bồn xả nước ở nhà vệ sinh tầng trệt. Chị H. kiểm tra và phát hiện bị mất thêm 3 chiếc lắc vàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Xuân Hòa nhận định người có khả năng tiếp cận khu vực phòng ngủ là nữ giúp việc tên Hiền. Nhiều mũi trinh sát vào cuộc truy vết, xác định Hiền đã mang số vàng trộm được tới bán cho một tiệm kim hoàn ở phường Bình Lợi Trung.

Nữ giúp việc trộm vàng của gia chủ đi bán (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường Xuân Hòa lập tức triệu tập Hiền đến làm việc. Tuy nhiên, người này tỏ ra ngoan cố, không hợp tác, liên tục có lời lẽ thách thức, cho rằng công an không đủ chứng cứ.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, Công an phường Xuân Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tiếp tục thu thập tài liệu, trưng ra bằng chứng khiến đối tượng cúi đầu nhận tội.

Cảnh sát thu hồi số vàng trong vụ trộm (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Hiền khai lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ để trộm cắp. Việc để lại sợi dây chuyền trong bồn nước là hành động bất cẩn trong lúc hoảng loạn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Công an phường Xuân Hòa đã thu hồi toàn bộ tài sản, trao trả bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Hiền theo quy định của pháp luật.

Theo Công an phường Xuân Hòa, chiến công này khẳng định tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm không khoan nhượng của lực lượng Công an TPHCM nói chung và đơn vị nói riêng, góp phần mang lại sự bình yên, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.