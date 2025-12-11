Bắt nhanh nghi phạm cướp giật iPhone của thiếu nữ ở trung tâm TPHCM

Ngày 11/12, Công an phường Xuân Hòa, TPHCM, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Ỏng Pía Chứ bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nội dung vụ án, khoảng 11h30 ngày 9/12, đối tượng Ỏng Pỉa Chứ (SN 1995, ngụ Cần Thơ) chạy xe máy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thấy thiếu nữ V.T.G. (16 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) chạy xe đạp điện, để chiếc iPhone 14 Pro trong hộc xe.

Lúc này, Chứ chạy theo sau G. chờ thời cơ ra tay. Khi nạn nhân rẽ phải vào bên hông cầu Công Lý, xuống đường Hoàng Sa, nghi phạm thấy vắng người nên tăng ga áp sát, giật chiếc điện thoại của thiếu nữ rồi bỏ chạy.

Do hoảng loạn, đến 14h cùng ngày, nạn nhân mới đến Công an phường Xuân Hòa để trình báo.

Công an phường Xuân Hòa đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nghi phạm. Đến 8h30 ngày 10/12, cảnh sát đã xác định được tung tích và tiến hành bắt giữ Ỏng Pỉa Chứ.