Túng tiền, hai đối tượng rủ nhau đi trộm bình ắc quy ở nghĩa trang

Ngày 7/1, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trộm cắp bình ắc quy tại nghĩa trang Buôn Ma Thuột, gây xôn xao dư luận địa phương.

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo từ người dân về việc nhiều bình ắc quy gắn tại các phần mộ trong nghĩa trang Buôn Ma Thuột đã bị kẻ gian đột nhập và lấy trộm.

Các đối tượng chỉ điểm vị trí trộm cắp (Ảnh: Công an phường Buôn Ma Thuột).

Công an phường Buôn Ma Thuột đã khẩn trương vào cuộc xác minh, rà soát và truy xét. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được hai đối tượng gây án là Y.T.M. (23 tuổi) và P.P.M.M. (21 tuổi), cùng trú tại phường Tân Lập, Đắk Lắk.

Hai đối tượng này đã đột nhập vào khuôn viên nghĩa trang và thực hiện hành vi trộm cắp 3 bình ắc quy.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng khai nhận do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm bình ắc quy tại nghĩa trang để đem bán lấy tiền.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an phường Buôn Ma Thuột).

Để thực hiện hành vi trộm cắp, các đối tượng đã lợi dụng thời điểm chiều tối, khi khu vực nghĩa trang vắng người qua lại, và đột nhập từ phía sau nhằm tránh bị phát hiện.

Đáng chú ý, đối tượng Y.T.M. từng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, và mới chấp hành xong án phạt tù.