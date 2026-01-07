Tây Ninh bắt giữ thanh niên vận chuyển ma túy qua biên giới

Ngày 7/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng biên phòng vừa bắt quả tang một nam thanh niên vận chuyển trái phép gần 3kg ma túy.

Hiếu cùng số ma túy bị lực lượng chức năng bắt quả tang (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp).

Khoảng 16h40 ngày 2/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Chỉ cùng một số lực lượng bắt quả tang Trương Trọng Hiếu (26 tuổi, ngụ phường Tân Định, TPHCM) vận chuyển trái phép gần 3kg ma túy các loại từ biên giới vào nội địa.

Tại trụ sở, Hiếu khai vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, từ Bavet (Campuchia) về TPHCM với tiền công 5 triệu đồng.

Kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định số ma túy trên là ketamine và ma túy đá. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ án.