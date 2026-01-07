Nam thanh niên bị phạt 7 triệu đồng khi đăng clip bốc đầu xe máy ở TPHCM

Ngày 7/1, Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy khi lưu thông trên đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn.

Người này vi phạm lỗi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không có giấy phép lái xe. Theo quy định, nam thanh niên bị xử phạt 7 triệu đồng và bị tịch thu phương tiện.

Thanh niên bốc đầu xe máy và người đăng tải clip có mặt tại trụ sở công an (Ảnh: PC08).

Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm. Clip ghi lại sự việc do một người bạn quay, sau đó được chỉnh sửa và đăng tải lên mạng xã hội với mục đích khoe với bạn bè.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên bốc đầu xe máy khi lưu thông trên đường Dương Quảng Hàm.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nam thanh niên điều khiển xe máy di chuyển trên đường Dương Quảng Hàm, theo hướng từ đường Phạm Huy Thông đi Nguyễn Văn Lượng. Khi đến trước số nhà 516 Dương Quảng Hàm, người này bất ngờ nẹt pô, bốc đầu xe và chạy bằng một bánh với tốc độ cao.

Thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường có đông phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời nam thanh niên lên làm việc.