Người thân lên tiếng vụ anh trai lái Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Chiều 2/12, bên cạnh tuyến quốc lộ 22 đoạn qua xã Bến Cầu (Tây Ninh) hướng về cửa khẩu Mộc Bài, một rạp đám tang dựng sát bên đường trước căn nhà cấp 4, cũng là cửa hàng kinh doanh dịch vụ mai táng.

Nhiều người dân địa phương lặng lẽ đến cúng viếng, thắp nhang cho nạn nhân N.T.B.S. (SN 1983). Bà S. là người bị anh ruột Nguyễn Tấn Thành (SN 1979) lái xe Lexus lao vào nhà chị gái, tông tử vong trưa 30/11. Vị trí xảy ra vụ việc cách nhà nạn nhân khoảng 1km.

Quá khứ bất hảo

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Minh Hoàng (43 tuổi, chồng bà S.) cho biết, vợ chồng ông là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng. Ông vẫn chưa thể tin vợ mình (bà N.T.B.S.) ra đi đột ngột, bỏ lại ông và hai con nhỏ, trong đó đứa út mới hơn 2 tuổi.

Ông nói sau vụ việc, dư luận chưa nắm đầy đủ sự thật nên nhiều ý kiến bàn tán, trong khi nhiều lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, theo ông là không đúng sự thật.

Ông Hoàng cho biết, sáng hôm xảy ra vụ việc, nhà ông mất điện. Trời nóng, vợ ông chở con út sang nhà chị gái chơi cho mát thì Thành đến gây sự rồi lao xe vào nhà, vợ ông không kịp tránh nên gặp nạn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1955) có 6 người con, Thành là con trai duy nhất. Khoảng năm 2002, ông và Thành cùng một số người khác liên quan vụ án cố ý gây thương tích. Ông bị xử phạt hành chính, còn Thành bỏ trốn khỏi địa phương, vượt biên sang Campuchia.

Người thân làm lễ ma chay cho nạn nhân N.T.B.S. (Ảnh: An Huy).

Khoảng 3 năm sau, Thành phạm tội nghiêm trọng tại Campuchia, bị bắt và lĩnh án 48 năm tù. Trong 13 năm Thành thụ án (Thành khai thụ án 15 năm), các thành viên trong gia đình thường xuyên sang thăm, gửi tiền để Thành bớt khó khăn.

“Việc Thành nói mẹ ruột tố cáo anh ta tìm cách giết mẹ là bịa đặt. Tôi nghĩ Thành bực tức chuyện mẹ không sang tên căn nhà đang ở cho anh ta nên dựng lên. Nếu suy luận thì ai cũng thấy lời Thành rất vô lý. Không người mẹ nào muốn tống con vào tù. Không có phiên tòa nào tuyên 48 năm tù chỉ vì một lời tố cáo có ý định giết người khi chưa có hành vi”, ông Hoàng nói.

Năm 2022, Thành mãn hạn tù về quê. Ông Hoàng nói chính bản thân ông và các chị em trong gia đình đã lên tỉnh Kon Tum (cũ) cưới vợ cho Thành. Song, trong cuộc sống, Thành thường xuyên gây sự với anh chị em.

Ông xác nhận trong gia đình đúng là có mâu thuẫn, nhưng không ai ngờ Thành lại lái xe tông em ruột tử vong. “Cùng chung dòng máu mà đối xử với nhau như vậy là quá tàn nhẫn. Lúc Thành lái xe lao vào nhà, con tôi mới hơn 2 tuổi cũng ở đó. Nếu không có hai chiếc xe máy chắn lại, không biết chuyện gì xảy ra”, ông Hoàng nói.

“Thành gây tội thế nào thì pháp luật xử thế đó, đúng người đúng tội là được. Tôi không yêu cầu bồi thường”, ông Hoàng nói thêm.

Lời khai không đúng?

Bà Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1981, em gái Thành) cho biết, trước những lời khai một chiều của anh trai tại cơ quan điều tra và việc bị cộng đồng mạng thêu dệt, những ngày qua, gia đình bà liên tục bị tấn công trên mạng.

"Trong lúc gia đình xảy ra bi kịch, mọi người đều rất mệt mỏi, câu chuyện về anh Thành như thế nào, người dân địa phương là những người hiểu rõ nhất", bà Năm nói.

Theo bà, gia đình có 6 chị em nhưng chỉ có Thành là con trai nên được ba mẹ cưng chiều. Năm 2002, Thành đánh nhau gây thương tích rồi bỏ trốn sang Campuchia. Thời gian ở bên đó, Thành không gửi tiền về mua đất, xây nhà như lời khai của gã tại công an.

Căn nhà Thành đang ở nhưng không được mẹ ruột sang tên (Ảnh: An Huy).

Bà Năm khẳng định mẹ ruột không liên quan đến việc khiến Thành bị bắt và đi tù tại Campuchia. Việc Thành khai mẹ tố cáo cảnh sát Campuchia rằng anh ta tìm cách giết mẹ và bị tuyên 48 năm tù, theo bà Năm là không đúng.

“Mẹ rất thương anh Thành, cái gì cũng cho. Thành nói mẹ tố cáo rồi cảnh sát Campuchia bắt anh, tòa tuyên 48 năm tù, nhiều người vẫn tin. Không ai chỉ dựa vào lời tố cáo mà bỏ tù người khác. Mẹ quá cưng anh trai nên mới xảy ra chuyện đau lòng hôm nay”, bà Năm chia sẻ.

Theo bà Năm, mẹ bà từng có thời gian dài buôn bán ở Campuchia nên tích lũy được một khoản tài sản đáng kể. Khi Thành mãn hạn tù trở về, bà mua đất, xây nhà cho anh sinh sống, thậm chí sắm cả ô tô Camry để tiện đi lại và lo liệu chuyện cưới vợ. Ngoài ra, bà còn mua nhiều vàng trang sức cho Thành đeo, với lý do các con khác đã ổn định cuộc sống, còn Thành vừa ở tù về nên bà muốn bù đắp.

Sau này, Thành bán chiếc Camry và mua lại chiếc Lexus. Mặc dù mẹ mua đất xây nhà cho Thành, nhưng không sang tên vì muốn sống cùng vợ chồng anh để dưỡng già đến cuối đời, sau này bà mất sẽ để lại toàn bộ tài sản. Bà sợ nếu sang tên sớm, Thành mang nhà đi bán hoặc cầm cố chơi bời thì bà không còn chỗ ở.

Sống chung một thời gian, bà Năm cho biết người mẹ bị Thành chửi bới, liên tục gây áp lực đòi sang tên căn nhà. Không chịu được, bà quay lại Campuchia buôn bán, không muốn nhờ cậy con cái.

Cũng theo bà Năm, trước khi gây án, Thành làm nghề cho vay tiền. Do mẹ không sang tên nhà nên Thành thường xuyên tìm đến các chị em gây sự, cho rằng mọi người xúi mẹ không giao tài sản cho anh. Thành gần như ngày nào cũng đến nhà các chị em gây chuyện. Nhiều lần Thành chặn ô tô của các anh rể đập phá, thuê người đến nhà gây rối, thậm chí dùng súng bắn vào ô tô. Gia đình nhiều lần gửi đơn trình báo công an. Nhà chức trách có đến làm việc, nhưng sau đó mọi chuyện vẫn tiếp diễn.

“Các chị em đều đã ổn định cuộc sống, không ai tranh giành tài sản hay lấy của anh trai đồng nào để mua đất mà không trả. Thành liên tục chửi bới, xúc phạm và gây rối, nhưng vì là anh em ruột nên mọi người đều nín nhịn”, em gái nghi phạm nói.

Thành bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi gây án (Ảnh: N.H.).

Bà Năm cho biết hơn 3 năm qua, chị em trong gia đình chỉ mong Thành đừng gây sự nữa. Nếu thương nhau thì qua lại, không thương thì mạnh ai nấy sống.

“Giờ thấy Thành lái xe tông chết em gái rồi khai gian dối tại cơ quan điều tra, tôi rất sốc. Tôi chỉ thương em mình chết oan. Tôi không quan tâm dư luận. Tôi sống bằng cái tâm, nếu sống ác thì trời hại. Gia đình tôi không phải những người tham lam như lời anh Thành và cộng đồng mạng thêu dệt”, bà Năm bày tỏ.

Lý do hòa giải bất thành

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong biên bản hòa giải ngày 23/7 tại Công an xã Bến Cầu giữa Thành và các thành viên trong gia đình, cán bộ Huỳnh Minh Tiến (Cảnh sát khu vực ấp Thuận Tây) cho biết mâu thuẫn phát sinh do Thành thường xuyên xung đột với các chị em liên quan đến phần nhà đất nơi ông đang ở nhưng không đứng tên ông. Thành nhiều lần yêu cầu mẹ là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1955) sang tên toàn bộ phần đất này cho mình.

Tuy nhiên, bà Hoa chỉ đồng ý chia cho Thành phần đất ở khu vườn dừa đã sang tên cho con trai. Riêng căn nhà hiện tại, bà dùng để dưỡng già. Bà chấp nhận cho vợ chồng Thành ở cùng trong căn nhà này với bà đến suốt đời.

Hiện trường căn nhà, nơi Thành tông xe khiến em gái tử vong trước đó (Ảnh: An Huy).

Trong biên bản, 5 chị em gái của Thành cũng khẳng định mọi người đều đã có gia đình và tài sản riêng, không liên quan đến phần đất bà Hoa và Thành đang ở. Các chị em cam kết không đòi chia đất, nhà của bà Hoa. Nếu sau này bà Hoa qua đời, các chị em sẽ đồng ý ký sang tên mảnh đất và căn nhà cho Thành theo ý nguyện của mẹ.

Tuy nhiên, buổi hòa giải không thành vì Thành không chấp nhận phương án của bà Hoa, yêu cầu mẹ phải sang tên ngay căn nhà cho mình. Biên bản hòa giải được cán bộ Huỳnh Minh Tiến và những người tổ chức ký xác nhận.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân địa phương cho biết, sau khi trở về từ Campuchia, Thành làm nghề cho vay nặng lãi. Có người chậm trả 1-2 ngày bị Thành chửi bới, đe dọa; người không còn khả năng trả nợ phải bỏ nhà đi trốn để tránh bị gây sức ép.

“Tôi vay của Thành 10 triệu đồng, trả lãi 2 triệu mỗi tháng. Tôi trả được một thời gian, còn nợ 5 triệu mà không có khả năng trả nên phải bỏ nhà đi nơi khác làm mướn. Đến nay mới trả xong nợ, mới yên ổn. Thấy Thành ra tay với chị em như vậy là quá tàn độc. Các chị em đều có nhà cửa, buôn bán ổn định, thiết nghĩ ai mà đi tranh giành tài sản với ông ta”, bà T.H., một người từng vay tiền của Thành, chia sẻ.