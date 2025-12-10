Khởi tố kẻ lái ô tô Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Ngày 10/12, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra về tội Giết người. Thành là người lái ô tô Lexus tông vào nhà chị gái ở xã Bến Cầu, khiến em gái là N.T.B.S. (SN 1983) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Theo công an, khoảng 11h30 ngày 30/11, tại nhà bà N.T.H. (SN 1976, ngụ xã Bến Cầu), Thành lái ô tô Lexus màu trắng, biển số 70A-413.38 đi ngang qua. Khi thấy bà H. đứng trước sân cùng bà S. và bà N.T.B.N. (SN 1981), Thành điều khiển xe tông thẳng vào bà S..

Thành bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi gây án (Ảnh: N.H.).

Bà S. bị cuốn vào gầm xe, được đưa đến Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu nhưng tử vong lúc 11h50 cùng ngày.

Sau khi gây án, Thành lái xe rời khỏi hiện trường. Công an xã Bến Cầu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Biên phòng truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 13h cùng ngày, Thành bị bắt tại khu vực Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai rằng khoảng năm 2003, ông mở công ty nước suối tại Campuchia và nhiều lần gửi tiền về cho mẹ để mua đất, xây nhà. Năm 2007, do mâu thuẫn gia đình, Thành bị mẹ tố cáo đe dọa giết và bị tòa án Campuchia tuyên phạt 48 năm tù về tội cố ý giết người. Sau 15 năm thụ án, Thành được giảm án.

Năm 2022, mẹ và các chị em sang Campuchia thăm nuôi và hứa trả lại đất, nhà cho Thành, nhưng gia đình không thực hiện cam kết, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài trước khi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1981, em gái Thành) cho biết, lời khai của Thành là sai sự thật. Theo bà Năm, mẹ bà không liên quan việc Thành bị phạt tù tại Campuchia. Các chị em cũng không ai tranh giành hay lấy tài sản của Thành để mua đất.