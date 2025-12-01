Nguồn cơn vụ anh trai lái Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh
(Dân trí) - Trong lúc lái chiếc Lexus trên đường, Thành bị chị gái dùng vòi xịt nước vào xe. Cộng dồn mâu thuẫn trước đó, Thành tông xe vào nhà chị gái, khiến em ruột tử vong.
Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, đang tạm giữ Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà N.T.B.S. (SN 1983, em gái Thành).
Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ nguyên nhân trực tiếp khiến Thành lái ô tô hiệu Lexus tông liên tiếp vào nhà chị gái tên N.T.H. (SN 1976), khiến bà S. tử vong.
Theo đó, lúc 11h15 ngày 30/11, Thành lái ô tô biển số 70A-413.38 đi trên quốc lộ 22A ngang qua nhà N.T.H. thì bị chị ruột dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng và lái xe về nhà cách đó khoảng 2km.
Về đến nhà, Thành lái xe đi đổ xăng ở cửa hàng xăng dầu số 57. Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường trước nhà của chị gái, Thành tiếp tục bị người này dùng vòi nước xịt vào xe.
Bực tức, Thành lái ô tô lùi lại rồi tông thẳng vào nhà chị gái. Phương tiện tông trúng vào người bà S. (em ruột bà H. và Thành) khiến nạn nhân bị thương nặng. Bà H. tránh được cú đâm.
Thành lùi xe lại, tiếp tục tông vào bà H. lần thứ 2, nhưng người này tránh được, té ngã vào một xe máy dựng trong sân nhà. Thành tiếp tục lùi ô tô ra quốc lộ rồi cố tông bà H. lần thứ 3, nhưng vướng một xe máy nên không trúng.
Lúc này, trong sân còn có em ruột của Thành là bà N.T.B.N. (SN 1981) và chị M.N.K. (SN 2003, con bà H.) đang bế cháu N.H.T. (SN 2024, con bà S.). Những người này kịp tránh cú đâm, không bị thương tích.
Sau khi gây án, Thành lái ô tô chạy về nhà cất rồi dùng xe máy biển số 70C1-403.83 để bỏ trốn. Bà S. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu, nhưng đến 11h50 cùng ngày thì tử vong.
Khoảng 14h cùng ngày, Thành bị lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện và bắt giữ khi đang trốn tại khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý. Nghi phạm được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh.
Trước đó, tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận hành vi lái ô tô tông em gái tử vong và trình bày nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
Năm 2003, Thành mở công ty chuyên kinh doanh nước suối tại Campuchia và nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột để mua đất, xây nhà. Năm 2007, mẹ ruột tố cáo Thành đe dọa giết mình, dẫn đến việc Thành bị bắt và bị tòa án ở Campuchia tuyên phạt 48 năm tù về tội Cố ý giết người. Sau 15 năm, Thành được giảm án.
Khoảng năm 2022, mẹ Thành cùng các chị, em qua Campuchia thăm nuôi và hứa trả lại đất và nhà cho Thành sau khi ra tù. Tuy nhiên, lúc Thành ra tù, các thành viên trong gia đình không chịu trả lại đất và nhà như đã hứa, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài.
Gia đình thường xuyên cự cãi, làm mất an ninh trật tự. Chính quyền địa phương đã tổ chức 2 lần hòa giải vào các ngày 23/7 và 8/8 nhưng không thành.
Ngày 30/11, khi lái ô tô trên đường, bị chị gái dùng vòi xịt nước, Thành bực tức và gây ra vụ việc.