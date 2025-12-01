Nguồn cơn vụ anh trai lái Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, đang tạm giữ Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà N.T.B.S. (SN 1983, em gái Thành).

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ nguyên nhân trực tiếp khiến Thành lái ô tô hiệu Lexus tông liên tiếp vào nhà chị gái tên N.T.H. (SN 1976), khiến bà S. tử vong.

Thành bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi lái ô tô tông em gái tử vong ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Theo đó, lúc 11h15 ngày 30/11, Thành lái ô tô biển số 70A-413.38 đi trên quốc lộ 22A ngang qua nhà N.T.H. thì bị chị ruột dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng và lái xe về nhà cách đó khoảng 2km.

Về đến nhà, Thành lái xe đi đổ xăng ở cửa hàng xăng dầu số 57. Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường trước nhà của chị gái, Thành tiếp tục bị người này dùng vòi nước xịt vào xe.

Bực tức, Thành lái ô tô lùi lại rồi tông thẳng vào nhà chị gái. Phương tiện tông trúng vào người bà S. (em ruột bà H. và Thành) khiến nạn nhân bị thương nặng. Bà H. tránh được cú đâm.

Thành lùi xe lại, tiếp tục tông vào bà H. lần thứ 2, nhưng người này tránh được, té ngã vào một xe máy dựng trong sân nhà. Thành tiếp tục lùi ô tô ra quốc lộ rồi cố tông bà H. lần thứ 3, nhưng vướng một xe máy nên không trúng.

Lúc này, trong sân còn có em ruột của Thành là bà N.T.B.N. (SN 1981) và chị M.N.K. (SN 2003, con bà H.) đang bế cháu N.H.T. (SN 2024, con bà S.). Những người này kịp tránh cú đâm, không bị thương tích.

Sau khi gây án, Thành lái ô tô chạy về nhà cất rồi dùng xe máy biển số 70C1-403.83 để bỏ trốn. Bà S. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu, nhưng đến 11h50 cùng ngày thì tử vong.

Khoảng 14h cùng ngày, Thành bị lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện và bắt giữ khi đang trốn tại khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý. Nghi phạm được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh.

