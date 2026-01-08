Người đàn ông mất 14 tỷ đồng vì tin nữ giám đốc nói có đất “ngoại giao”

Ngày 8/1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thanh Tú (45 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2017, bà Tú làm Giám đốc Công ty TNHH và dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam. Thông qua hoạt động kinh doanh, mua bán và môi giới bất động sản tại Khánh Hòa, bà Tú quen biết ông T.L.K. (46 tuổi, trú tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Bị can Hoàng Thị Thanh Tú tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Biết ông K. có nhu cầu mua đất dự án tại khu đô thị Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), bà Tú tự giới thiệu bản thân được ưu tiên mua suất “ngoại giao” với giá 9 triệu đồng/m2, nhưng phải đặt cọc trước 200 triệu đồng mỗi lô, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi chủ đầu tư mở bán dự án.

Tin tưởng nữ giám đốc, ông K. đồng ý mua 70 lô và chuyển đặt cọc 14 tỷ đồng cho bà Tú.

Đến năm 2022, khi dự án khu đô thị Mỹ Gia mở bán, ông K. liên hệ chủ đầu tư thì phát hiện bị lừa, nên gửi đơn tố cáo đến công an.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận đã dùng số tiền của ông K. để đầu tư mở nhà hàng ăn uống, quán trà sữa, tiêu xài cá nhân và trả nợ…, chứ không đặt cọc các lô đất tại khu đô thị Mỹ Gia như đã nói với nạn nhân.