Các nạn nhân bị bắt cóc online ở TPHCM nghĩ đang phối hợp công an phá án

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, truy xét những kẻ đứng sau các vụ bắt cóc online xảy ra trên địa bàn. Cảnh sát cũng đưa ra các khuyến cáo, đề nghị người dân quan tâm, tránh sập bẫy các đối tượng xấu.

Dọa hiếp dâm, bán sang Campuchia

Tối 7/6, bà N.T.Q. (ngụ Bình Dương) đến công an trình báo về việc con gái bà là sinh viên N.T.H.L. (SN 2005) bị bắt cóc, tống tiền 600 triệu đồng. Theo bà Q., các đối tượng yêu cầu người nhà chuyển tiền vào tài khoản của con gái trước thời gian chúng quy định, và không được báo công an. Nếu gia đình không tuân theo, chúng sẽ hiếp dâm nạn nhân và bán sang Campuchia.

Vào cuộc điều tra, Công an TPHCM đã giải cứu thành công nữ sinh tại một khách sạn trên địa bàn quận Gò Vấp. Nạn nhân khai đã chuyển một số tiền đến tài khoản do nhóm người chỉ định.

Công an cảnh báo 3 không, 3 có để tránh bị lừa đảo qua mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khuya 24/6, Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (Đội 2) nhận được tin báo khẩn từ một gia đình ở quận 3, về việc nam sinh T.Q.D. (SN 2006) mất liên lạc bất thường sau khi nhận được cuộc gọi từ người lạ.

Vào cuộc điều tra, Đội 2 nhanh chóng xác định vị trí và giải cứu thành công nạn nhân tại một phòng trong khách sạn trên đường Hoàng Sa, quận Phú Nhuận, chỉ sau 2 giờ nhận tin báo.

Nạn nhân cho biết, nam sinh nhận được điện thoại của các đối tượng giả danh công an, gọi điện đe dọa D. liên quan đến vụ án mua bán ma túy, buộc phải chuyển khoản 600 triệu đồng để giải quyết vụ việc.

Đồng thời, các đối tượng yêu cầu nam sinh tự bắt xe đến khách sạn, cách ly và không liên lạc với ai ngoài số điện thoại của nhóm này. Trước khi được giải cứu, nạn nhân đã chuyển 51 triệu đồng đến tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Trước đó, rạng sáng 11/5, cảnh sát tiếp nhận trình báo từ ông M.Đ.C.Q. (SN 1976, ngụ quận 4) về việc con trai ông là M.Đ.C.T. (SN 2007) nghi bị một nhóm đối tượng bắt cóc và đòi tiền chuộc.

Gia đình ông Q. cho biết, các đối tượng gọi điện, báo con trai ông đang bị bắt giữ, yêu cầu chuyển ngay 200 triệu đồng để “chuộc người”. Vì quá lo sợ, ông Q. đã chuyển đúng số tiền trên vào tài khoản của con trai ông theo yêu cầu của nhóm đối tượng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, người cha vẫn không liên lạc được với con trai, trong khi các đối tượng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi đòi thêm tiền rồi cắt liên lạc. Vào cuộc truy xét, Đội 2 đã nhanh chóng xác định nơi ở và giải cứu T. tại một căn phòng trong khách sạn trên đường số 1, phường Tân Hưng, quận 7.

Không nghĩ bản thân bị bắt cóc

Theo cảnh sát, thời gian qua trên địa bàn TPHCM xảy ra nhiều vụ bắt cóc online. Đối tượng mà kẻ xấu nhắm đến thường là học sinh, sinh viên. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo bắt cóc online chủ yếu đánh vào tâm lý của những người trẻ. Từ đó, thao túng tâm lý họ và làm theo yêu cầu, tự tìm, thuê nơi trú ngụ và cắt đứt liên lạc với gia đình.

Mặt khác, các đối tượng gọi điện cho gia đình nạn nhân, yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của chính nạn nhân. Trường hợp không làm theo, chúng dọa sẽ làm hại nạn nhân, bán người qua biên giới. Khi không liên hệ được với nạn nhân, gia đình cuống cuồng chuyển tiền theo lệnh của chúng.

Tuy nhiên, theo cảnh sát, các nạn nhân không nghĩ bản thân đang bị bắt cóc mà họ chỉ đang phối hợp với công an để điều tra, phá án.

“Khi cảnh sát ập vào khách sạn giải cứu, các nạn nhân tỏ ra bất ngờ, ngạc nhiên. Họ cho rằng bản thân đang làm việc kín với một nhóm công an thì tự dưng gia đình và một nhóm công an khác lại tìm ra, trong khi họ đã cắt liên lạc. Dù được gia đình, công an giải thích, họ vẫn mơ hồ bảo rằng đang làm việc online với “công an”, phía “công an” bảo không liên lạc với gia đình, sợ ảnh hưởng đến quá trình điều tra nên họ làm theo”, một cán bộ điều tra chia sẻ.

Nạn nhân cho rằng chỉ đang làm việc online với công an, không nghĩ bị bắt cóc (Ảnh minh họa).

Cảnh sát cho rằng, các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại đã được tuyên truyền rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng nhiều người vẫn chưa cập nhật đầy đủ. Do đó, nhà chức trách đề nghị phụ huynh, nhà trường cần phổ biến cho con em, học sinh, sinh viên về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, đặc biệt là hành vi bắt cóc online, điều khiển từ xa.

Công an TPHCM cũng yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, lưu ý cơ quan công an không làm việc, yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Trường hợp người dân nhận được cuộc gọi lạ xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP. Đồng thời, người dân không tự ý đến khách sạn, địa điểm lạ hoặc tự cách ly khi bị người khác yêu cầu qua điện thoại.

Nếu có nghi ngờ, người dân bình tĩnh cúp máy, gọi đến số tổng đài của Công an TPHCM (113) hoặc đến trực tiếp trụ sở công an gần nhất để trình báo, xác minh.