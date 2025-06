Thêm một nam sinh bị bắt cóc online ở TPHCM

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang điều tra vụ một nam sinh bị các đối tượng bắt cóc online nhằm tống tiền 600 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 24/6, Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (Đội 2) nhận được tin báo khẩn từ một gia đình tại quận 3, về việc nam sinh (SN 2006) mất liên lạc bất thường sau khi nhận được cuộc gọi từ đối tượng lạ.

Cảnh sát giải cứu một nạn nhân bị bắt cóc online (Ảnh: Công an TPHCM).

Theo cảnh sát, các đối tượng đã giả danh công an, gọi điện đe dọa nạn nhân liên quan đến vụ án mua bán ma túy, buộc phải chuyển khoản 600 triệu đồng để giải quyết vụ việc. Đồng thời, đối phương yêu cầu nạn nhân tự bắt xe đến khách sạn, cách ly và không liên lạc với ai ngoài số điện thoại của nhóm này.

Chỉ sau 2 giờ tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 2 nhanh chóng xác định vị trí và giải cứu thành công nạn nhân tại một phòng trong khách sạn trên đường Hoàng Sa, quận Phú Nhuận.

Trước khi được giải cứu, nạn nhân đã chuyển 51 triệu đồng đến tài khoản do các đối tượng cung cấp. Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài vụ việc trên, trước đó Đội 2 từng giải cứu một nam sinh khác bị nhóm người bắt cóc online. Cụ thể, rạng sáng 11/5, cảnh sát tiếp nhận trình báo từ ông M.Đ.C.Q. (SN 1976, ngụ quận 4) về việc con trai ông là M.Đ.C.T. (SN 2007) nghi bị một nhóm đối tượng bắt cóc và đòi tiền chuộc.

Gia đình ông Q. cho biết, các đối tượng liên tục gọi điện, báo con trai ông đang bị bắt giữ, yêu cầu chuyển ngay 200 triệu đồng để “chuộc người”. Vì quá lo sợ, ông Q. đã chuyển đúng số tiền trên vào tài khoản của con trai ông theo yêu cầu của nhóm đối tượng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, người cha vẫn không liên lạc được với con trai, trong khi các đối tượng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi đòi thêm tiền rồi cắt liên lạc.

Vào cuộc truy xét, Đội 2 đã nhanh chóng xác định nơi ở và giải cứu T. tại một căn phòng trong khách sạn trên đường số 1, phường Tân Hưng, quận 7.

Qua các sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, công an không làm việc qua điện thoại và không bao giờ yêu cầu chuyển tiền để giải quyết bất kỳ vụ việc nào. Khi nhận được cuộc gọi đe dọa, giả danh cơ quan chức năng, nhà chức trách khuyến cáo người dân hãy bình tĩnh, kiểm chứng thông tin và liên hệ ngay công an địa phương.

Đối với phụ huynh, cảnh sát đề nghị cần chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh lừa đảo cho con em, nhất là thanh thiếu niên đang độ tuổi học sinh, sinh viên.