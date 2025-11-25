Xúc phạm người khác trên mạng xã hội người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 24/11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Công an xã Bắc Thái Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.T.B. (SN 1973), trú xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi Đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Công an xã Bắc Thái Ninh làm việc với ông V.T.B. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Cụ thể, ngày 14/11, Công an xã Bắc Thái Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.D. (SN 1974), trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên, về việc bị ông V.T.B., sử dụng mạng xã hội Zalo đăng tải thông tin sai sự thật, có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Bắc Thái Ninh đã tiến hành xác minh, làm rõ và mời ông V.T.B. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông V.T.B. thừa nhận hành vi đăng tải các nội dung xúc phạm bà N.T.D..

Ông V.T.B., đã tự nguyện gỡ bỏ thông tin vi phạm và gửi lời xin lỗi công khai đến bà N.T.D., đồng thời cam kết không tái phạm những hành vi tương tự.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Bắc Thái Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.T.B số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an xã Bắc Thái Ninh khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.