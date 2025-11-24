Công an truy tìm nam thanh niên bịt mặt cướp dây chuyền ở tiệm vàng

Ngày 24/11, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp dây chuyền tại tiệm vàng K.T. ở xã Châu Thành.

Hiện trường vụ việc (Ảnh trích xuất camera).

Kết quả điều tra ban đầu, tối 23/11, nam thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm và có đeo khẩu trang bước vào tiệm vàng K.T. ở xã Châu Thành.

Hình ảnh từ camera cho thấy đối tượng yêu cầu chủ tiệm cho xem dây chuyền. Khi được chủ tiệm đưa vàng, đối tượng bất ngờ lao ra khỏi tiệm và lên xe máy tẩu thoát.

Lúc này, chủ tiệm đã lao ra đuổi theo nhưng không kịp. Bước đầu xác định, sợi dây chuyền bị cướp giật có trọng lượng hơn 8 chỉ vàng, trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương xác minh, tiến hành các biện pháp điều tra và đang truy tìm đối tượng gây án.