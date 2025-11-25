Bắt nguyên phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Quảng Ninh

Ngày 25/11, Công an Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an của đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi ở của Trần Thị Thùy Linh, 38 tuổi, trú tại phường Vàng Danh (Quảng Ninh).

Cơ quan điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, Linh nguyên là Phó giám đốc, Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng tại Uông Bí (Quảng Ninh) và bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, tháng 4, anh T.T.N. liên hệ Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp. Thời điểm này, Linh đang nợ tiền của nhiều người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt khoản giải ngân. Linh lập hồ sơ cho anh T.T.N. ký, tự ý thêm tài khoản của bên thứ ba rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Ngày 16/11, căn cứ tài liệu thu thập được, Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Linh.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại của Linh liên hệ điều tra viên Nguyễn Duy Đại qua số điện thoại 091.888.1216 để được hướng dẫn giải quyết.

Từ vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần kiểm tra kỹ hồ sơ và thông tin liên quan để tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.