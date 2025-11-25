Án mạng trong khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, một bảo vệ tử vong

Ngày 25/11, Công an Hải Phòng cho biết, khoảng 0h15 ngày 19/11, tại phòng bảo vệ Công ty Regina (Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng), Nguyễn Văn Tốn (SN 1966, trú tại Hòa Bình, Hải Phòng) đã dùng dao đâm anh P.N.H. (SN 1983, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Cú đâm khiến anh H. tử vong. Sau khi gây án, Tốn đến cơ quan công an đầu thú.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng phối hợp Đồn Công an Khu công nghiệp VSIP điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.