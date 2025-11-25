Nữ nhân viên quán karaoke bị xích chân, đánh đập do... không nghe lời

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam một nhóm đối tượng chuyên chăn dắt, đánh đập nữ nhân viên phục vụ tại các quán karaoke để điều tra về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thanh Hải (30 tuổi, trú tại xã Ea Drăng), Y Bi Mlô (32 tuổi, trú tại xã Krông Búk) và Phạm Trường Vũ (20 tuổi, trú tại xã Ea Drăng).

Các bị can tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 6 vừa qua, chị D. (25 tuổi, trú tại xã Ea Rốk) xin làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn xã Ea Drăng dưới sự quản lý, điều hành của Hải.

Quá trình phục vụ, Hải ép chị D. cùng các nhân viên nữ khác phải cho khách sờ soạng, đụng chạm vào cơ thể.

Do không đồng ý và phản ứng, các nữ nhân viên bị Hải chửi bới, đưa về phòng trọ của Hải rồi đánh đập, đe dọa.

Tối 15/10, Hải điện thoại cho chị D. không được nên đã cùng Vũ và Y Bih Mlô đi tìm. Vừa gặp chị D., các đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, đánh đập rồi kéo chị D. lên ô tô đưa về nhà trọ tiếp tục đánh đập, dùng xích sắt xích chân chị D. để tiếp tục hành hạ.

Sau khi được nhóm này thả về, chị D. đã đến cơ quan công an trình báo