Truy bắt 2 người giấu thi thể nam giới trong túi ở TPHCM

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể nam giới bị giấu trong túi ở khu đô thị trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Thi thể nam giới giấu trong chiếc túi màu xanh (Ảnh: T.T.).

Đầu giờ chiều, người dân thấy 2 người đàn ông kéo theo túi màu xanh có biểu hiện nghi vấn ở khu đô thị trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây. Một số người định giữ họ lại để kiểm tra, nhưng 2 người bỏ chạy.

Sự việc được trình báo công an địa phương. Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, xác định trong túi chứa thi thể nam giới.

Thi thể trong túi nylon màu xanh là nam giới, khoảng 30 tuổi (Ảnh: T.T.).

Theo nhân chứng, khoảng 13h cùng ngày, 2 người đàn ông kéo túi màu xanh bốc mùi thối, di chuyển từ tầng cao xuống sảnh tòa nhà trong khu đô thị.

Khi 2 người này định lên taxi rời đi, bảo vệ tòa nhà nghi vấn, tiến lại kiểm tra. Lúc này, 2 đối tượng cướp taxi rồi bỏ chạy.

Bước đầu, nhà chức trách xác định trong túi chứa thi thể nam giới, khoảng 30 tuổi, chưa rõ lai lịch. Cảnh sát đang truy bắt 2 nghi phạm liên quan.

Báo Dân trí tiếp tục cập nhật thông tin...