Trao trả 9 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Móng Cái

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong hai ngày 20 và 21/11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với thành phố Hải Phòng đã trục xuất, trao trả 9 công dân Trung Quốc tại khu vực Vạch phân quản Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Lực lượng chức năng Việt Nam trao trả 9 công dân Trung Quốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hải Phòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để bàn giao các trường hợp trên cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Theo cơ quan chức năng, nhóm 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm đi sang nước thứ ba hoặc vì mục đích khác. Khi di chuyển đến địa bàn Hải Phòng, họ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, hành vi nhập cảnh, xuất cảnh trái phép có thể bị xử phạt hành chính, khởi tố hình sự, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh tùy theo mức độ vi phạm.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân tuân thủ quy định về xuất nhập cảnh; không tham gia tổ chức, môi giới, hỗ trợ hoạt động trái phép; đồng thời phối hợp tố giác các hành vi nghi vấn để góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.