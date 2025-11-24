Nhận 3 tỷ đồng "chạy án", 4 người đưa nhau vào tù

Ngày 24/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm các bị cáo Hoàng Hiệp (SN 1990), Phạm Ngọc Minh (SN 1984), Phạm Duy Vương (SN 1983), Võ Thanh Danh (SN 1976), cùng trú TPHCM, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do chồng, em trai và anh trai liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm nên chị N.T.L. (trú tại tỉnh Nghệ An) muốn nhờ người “chạy án” nhằm giảm nhẹ tội cho người thân.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).

Vốn quen biết nên Hiệp hứa sẽ liên hệ người giúp chồng và em trai chị L. được hưởng án treo, còn anh trai chị này do vai trò đầu vụ nên chỉ có thể “lo” giảm án ở mức nhẹ nhất.

Để chị L. tin tưởng, Hiệp “nổ” bản thân quen biết người nhà của một lãnh đạo to ở Trung ương.

Hiệp liên hệ Phạm Ngọc Minh tìm người có khả năng chạy án. Thông qua một người quen của Minh, Hiệp gặp Phạm Duy Vương. Vương cam kết lo được việc cho chị L. với giá 3 tỷ đồng.

Từ 15/8/2023 đến 26/1/2024, chị L. đã chuyển cho Hiệp 2,33 tỷ đồng, Hiệp chuyển cho Vương 1,42 tỷ đồng.

Tuy nhiên, gần đến ngày xét xử mà Vương không báo có kết quả, Hiệp tiếp tục nhờ Minh giúp. Do Hiệp đòi lại tiền nên Vương trả lại 1 tỷ 50 triệu đồng.

Hiệp chuyển Minh gần 300 triệu đồng, Minh chuyển cho Danh 90 triệu đồng để chạy án cho người thân chị L..

Trong phiên tòa diễn ra ngày 1/2/2024, người thân chị L. bị kết án lần lượt từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù. Gần 10 tháng sau, phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án, chị L. phát hiện bị Hiệp lừa tiền nên đã tố cáo đến công an.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo cho biết, bản thân không quen “người làm to”, không có khả năng tác động vào việc xét xử của tòa án đối với vụ việc liên quan đến người thân chị L..

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ việc này, Hoàng Hiệp chiếm đoạt của chị L. 2,33 tỷ đồng, Vương chiếm đoạt 370 triệu đồng, Minh chiếm đoạt 292 triệu đồng, còn Danh chiếm đoạt 90 triệu đồng.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ việc, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Hiệp 14 năm tù, Phạm Duy Vương 7 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo Phạm Ngọc Minh và Võ Thành Danh lần lượt lĩnh mức án 3 năm tù và 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.