Cho vay trái quy định, giám đốc ngân hàng ở TPHCM bị truy tố

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố các bị can về các hành vi sai phạm trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ, do bà Hứa Thị Phấn đại diện).

Theo đó, các bị can Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ tín dụng), Đào Thị Thu Hòa (cựu Trưởng phòng tín dụng), Trần Thị Bích Ngọ (cựu Phó giám đốc) và Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Bà Phạm Thị Mai Toan (ngồi xe lăn) trong vụ án trước đó (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, từ ngày 28/9/2007 đến 17/1/2008, các bị can tại Agribank Mạc Thị Bưởi đã phê duyệt cho Công ty Phú Mỹ vay gần 249 tỷ đồng trái quy định. Khoản vay nhằm đầu tư dự án khu dân cư cao tầng Garden City với tổng mức đầu tư 5.340 tỷ đồng trên diện tích hơn 279.000m2 tại khu 13D, xã Phong Phú (TPHCM).

Dự án do 3 doanh nghiệp liên doanh triển khai, gồm Công ty Phú Mỹ, Công ty Asia Ltd (ALL, Malaysia) và Công ty MS Investment Limited (MSI, Malaysia). Liên doanh thành lập Công ty Phú Mỹ Á Châu với vốn điều lệ 1.072 tỷ đồng, trong đó Công ty Phú Mỹ góp 30% bằng giá trị đất và tiền mặt; ALL góp 55% (589,6 tỷ đồng); MSI góp 15% (160,8 tỷ đồng). Theo hợp đồng liên doanh, Công ty Phú Mỹ sử dụng 240.000m2 đất tại khu 13D để góp vốn. Hai công ty Malaysia đã nhiều lần chuyển tổng cộng 35,74 triệu USD theo chỉ định của bà Hứa Thị Phấn để thực hiện phần vốn góp.

Tuy nhiên, đến ngày 2/11/2009, UBND TPHCM mới ban hành Quyết định số 4973 giao 240.000m2 đất tại khu 13D cho Công ty Phú Mỹ để góp vốn làm dự án. Trước thời điểm này, Công ty Phú Mỹ đã dùng phần đất nêu trên làm tài sản bảo đảm để vay 249 tỷ đồng tại Agribank Mạc Thị Bưởi (từ 28/9/2007 đến 17/1/2008), dẫn đến việc thế chấp không hợp pháp.

Ngày 30/7/2021, Ban Quản lý Khu Nam trả lời Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, xác định diện tích 240.000m2 tại khu 13D thuộc nghĩa vụ góp vốn của Công ty Phú Mỹ vào liên doanh, nên Agribank Mạc Thị Bưởi không còn quyền thu hồi nợ từ tài sản bảo đảm này. Phần diện tích hơn 39.000m2 còn lại, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cũng không đủ điều kiện thế chấp.

Đến ngày 15/8/2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ được xếp vào nợ xấu nhóm 5, gây thiệt hại hơn 89,4 tỷ đồng cho Agribank, gồm hơn 79,4 tỷ đồng nợ gốc và hơn 9,9 tỷ đồng tiền lãi. Công ty Phú Mỹ sau đó bổ sung tài sản bảo đảm trị giá hơn 16 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt còn lại hơn 73,3 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội xảy ra trong giai đoạn 2007-2008. Căn cứ nguyên tắc áp dụng pháp luật hình sự có lợi cho người phạm tội, các bị can tại Agribank bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999 về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.