Khởi tố 5 đối tượng thu mua tài khoản ngân hàng để phục vụ việc đánh bạc

Tối 5/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị cảnh sát khởi tố gồm: Nguyễn Hà Duy Hiếu (SN 2003), Nguyễn Hoàng Hà (SN 2007), Lương Quỳnh Anh (SN 2005), Ma Văn Duy (SN 2002), cùng ở Tuyên Quang và Võ Thanh Trúng (SN 2001) trú tại TP Hồ Chí Minh).

5 đối tượng thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3 đến tháng 5, Nguyễn Hà Duy Hiếu đã hướng dẫn cho đồng bọn thực hiện việc thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, đồng thời nhiều lần mua tài khoản ngân hàng từ Võ Thanh Trúng, với mục đích sử dụng để tạo lập, liên kết với các tài khoản đánh bạc trực tuyến, nhằm thu lợi bất chính.

Cảnh sát cho biết tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã mua bán 44 tài khoản ngân hàng, thu thập 89 thông tin về tài khoản ngân hàng của những người khác, phục vụ cho mục đích đánh bạc.

Nhà chức trách nhận định, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài chính - ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản cá nhân, mã OTP, số điện thoại sử dụng hàng ngày... không để mất, lộ, lọt thông tin, dẫn tới các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.