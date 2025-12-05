Bốc thăm World Cup 2026: Argentina, Bồ Đào Nha nhẹ gánh, Pháp, Anh gặp khó

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026, đương kim vô địch Argentina nằm ở bảng J với các đối thủ Algeria, Áo và Jordan. Nhìn chung, đây là bảng đấu khá nhẹ với La Albiceleste. Các đối thủ nằm chung bảng không có kinh nghiệm và đẳng cấp tới tầm của Argentina.

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

Tương tự, Bồ Đào Nha nằm ở bảng đấu không quá khó khăn với Uzbekistan, Colombia và đội thắng ở trận play-off Liên lục địa nhánh 1 (CHDC Congo, Jamaica, New Caledonia). Về cơ bản, khả năng đi tiếp của C.Ronaldo và các đồng đội khá cao.

Brazil nằm ở bảng C với Morocco, Scotland và Haiti. Đây là các đối thủ vừa tầm để Selecao nghĩ về tấm vé đi tiếp. Bỉ nằm ở bảng G khá dễ dàng với sự xuất hiện của Ai Cập, Iran và New Zealand. Tây Ban Nha nằm ở bảng H không quá khó khăn với Uruguay, Cape Verde, Saudi Arabia.

Trong khi đó, Pháp sẽ gặp thử thách lớn tới từ Senegal, Na Uy và đội thắng ở play-off Liên lục địa nhánh 2 (Iraq, Bolivia, Suriname). Trong đó, Senegal có thể tạo ra bất ngờ lớn như khi từng thắng Pháp ở World Cup 2002. Còn Na Uy đang ở trong giai đoạn thăng hoa cùng Haaland.

Anh cũng sẽ gặp thách thức khi đối đầu với Croatia, Ghana và Panama. Croatia luôn được xem là kẻ thách thức lớn với các đội bóng lớn trên thế giới. Ghana hứa hẹn mang tới nhiều khó khăn cho "Tam Sư" với dàn sao thi đấu ở châu Âu. Chỉ có Panama không được đánh giá cao ở bảng đấu này.

Chủ nhà Mexico nằm chung bảng với Hàn Quốc, Nam Phi và đội thắng ở play-off châu Âu nhánh D (Đan Mạch, Bắc Macedonia, CH Séc, CH Ireland). Canada đối đầu với Qatar, Thụy Sĩ và đội thắng ở play-off châu Âu nhánh A (Italy, Bắc Ireland, Wales, Bosnia). Mỹ nằm ở bảng D với Australia, Paraguay, play-off châu Âu nhánh C (Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Kosovo, Slovakia).

Về cơ bản, các bảng đấu của ba đội chủ nhà đều không quá nặng. Họ hoàn toàn có thể hy vọng giành vé vượt qua vòng bảng.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7/2026. Trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi diễn ra trên sân Azteca vào ngày 11/6.

Tính tới thời điểm này, 42 đội bóng đã được xác định gồm:

CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama.

Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar.

Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Châu Âu (12 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ.

Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand.

Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.

Ngoài ra, 6 suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng play-off diễn ra vào tháng 3 năm sau. Cụ thể, 16 đội bóng châu Âu sẽ tham dự vòng play-off để chọn ra 4 suất. Trong đó gồm 12 đội nhì bảng là Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Ireland, Ba Lan, Bosnia, Italy, Xứ Wales, Albania và CH Séc. Ngoài ra, còn có 4 đội tham dự thông qua UEFA Nations League là Bắc Macedonia, Thụy Điển, Romania và Bắc Ireland.

Còn lại, 6 đội bóng là Iraq (châu Á), CHDC Congo (châu Phi), Jamaica, Suriname (CONCACAF), Bolivia (Nam Mỹ), New Caledonia (châu Đại Dương) sẽ thi đấu để xác định 2 suất tham dự World Cup 2026.

FIFA đã công bố nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 sẽ gồm 3 đội chủ nhà cùng với 9 đội bóng có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Các nhóm 2, 3 và 4 sẽ được xác định dựa trên thứ hạng FIFA còn lại. Các nhóm hạt giống gồm:

Nhóm 1: Canada, Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil, Bỉ, Đức

Nhóm 2: Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.

Nhóm 4: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand và 6 đội tham dự thông qua vòng play-off.

Nguyên tắc bốc thăm

FIFA sẽ tiến hành bốc thăm lần lượt từ nhóm 1 tới nhóm 4. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Như thông lệ, hai đội cùng một liên đoàn không thể nằm chung bảng, ngoại trừ UEFA, nơi mỗi bảng tối đa được phép có hai đội châu Âu. Quy tắc này nhằm đảm bảo sự đa dạng lục địa trong mỗi bảng đấu, đồng thời duy trì tính cạnh tranh và cân bằng giữa các đội tuyển.

Chủ nhà Mexico được ấn định vào bảng A và thi đấu trận khai mạc World Cup 2026 trên sân Azteca vào ngày 11/6/2026. Canada được xếp vào bảng B, còn Mỹ nằm ở bảng D.

Bên cạnh đó, FIFA sẽ áp dụng quy tắc mới để đảm bảo tính cạnh tranh cho cuộc đua vô địch. Theo đó, hai đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA là Tây Ban Nha và Argentina sẽ nằm ở hai nhánh khác nhau. Nếu giành ngôi đầu bảng, họ sẽ chỉ gặp nhau trong trận chung kết giải đấu. Tương tự, các đội xếp thứ 3 (Pháp) và thứ 4 (Anh) cũng nằm ở hai nhánh khác nhau.

Bảng tử thần dễ xuất hiện

Theo cách phân nhóm hạt giống của FIFA, bảng tử thần rất dễ xuất hiện. Nhiều đội bóng mạnh nhưng phải tham dự vòng play-off như Italy, Thụy Điển, Ba Lan, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 4 nếu vượt qua vòng loại.

Những đối thủ này sẽ mang tới thách thức rất lớn cho các đội bóng. Tương tự, nhóm hạt giống số 2 có những đội sừng sỏ như Croatia, Uruguay, Colombia, Morocco, nhóm số 3 gồm Na Uy, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Scotland… cũng đều là đối thủ khá mạnh.

Một bảng tử thần gồm Brazil, Croatia, Bờ Biển Ngà, Italy (nếu vượt qua vòng loại) chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. Hay tương tự, bảng đấu với sự xuất hiện của Tây Ban Nha, Uruguay, Na Uy, Ghana hứa hẹn sẽ mang tới sự cạnh tranh gay gắt.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7/2026.