"Gọi hội" hỗn chiến sau khi một nữ nhân viên quán ăn bị đánh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra tối 1/12 trên đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23h30 cùng ngày, tại khu vực trước số nhà 17 Trần Kim Xuyến, do mâu thuẫn tình cảm, Đỗ Văn Thuần (24 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) đã đánh chị N. (18 tuổi, nhân viên quán ăn).

Các đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nghe tin chị N. bị đánh, nhóm nhân viên làm cùng đã chạy ra hành hung Thuần. Sau khi được can ngăn, cả nhóm quay lại quán uống rượu.

Bực tức sau sự việc, Thuần đã gọi bạn mang theo hung khí quay lại để trả thù. Hai nhóm gặp nhau tại ngõ 20 Trần Kim Xuyến và xảy ra đuổi đánh, gây náo loạn khu dân cư.

Nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa đã triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Theo cơ quan công an, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nhưng các đối tượng đã thiếu kiềm chế, tụ tập đông người, mang hung khí, đuổi đánh nhau trong khu dân cư, gây thương tích và mất an ninh trật tự.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, pháp luật; tuyệt đối không “gọi hội”, dùng bạo lực hay hung khí để giải quyết xung đột. Chỉ một phút nóng nảy có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.