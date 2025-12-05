Hàng trăm chiếc Porsche ngừng hoạt động đầy bí ẩn tại Nga, chủ xe lo lắng

Ngày 1/12, hàng trăm chủ xe Porsche trên khắp nước Nga thức dậy vào buổi sáng và phát hiện những chiếc xe thể thao Đức đắt tiền của họ bỗng biến thành "cục gạch" vô dụng. Các báo cáo hiện nay cho thấy hệ thống giám sát xe (VTS) của Porsche có thể là mấu chốt của sự việc bí ẩn này.

Việc xe bất ngờ bị khóa cứng gây lo lắng bất tiện cho chủ xe Porsche tại Nga (Ảnh: Jürgen Nauditt/X).

Cho dù nguyên nhân là do bản cập nhật phần mềm bị lỗi hay do bên thứ ba cố tình can thiệp, thì kết quả vẫn như nhau. Từ Moscow đến Krasnodar, các chủ xe đều thấy mình bị mắc kẹt với những chiếc xe "trơ như đá".

Sự cố này ảnh hưởng đến các mẫu xe Porsche sản xuất từ năm 2013, tất cả đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống VTS. Nếu VTS mất tín hiệu vệ tinh, nó sẽ tự động kích hoạt bộ khóa động cơ và dừng xe.

Giám đốc dịch vụ Yulia Trushkova của Rolf Group chia sẻ với tờ Daily Mail rằng tất cả các mẫu xe và mọi loại động cơ đều bị ảnh hưởng; các cửa hàng nhận được hàng loạt khiếu nại giống hệt nhau.

Những đồn đoán đã lan truyền. Tờ Moscow Times dẫn lời đại diện của một đại lý nói rằng có thể việc này là hành động có chủ đích. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng hiện tại không có bằng chứng trực tiếp nào ủng hộ giả thuyết đó.

Chi nhánh Porsche tại Nga đã từ chối bình luận về sự việc, trong khi trụ sở chính toàn cầu của hãng này cũng chưa đưa ra tuyên bố nào.

Hiện tại, các kỹ thuật viên được giao nhiệm vụ chẩn đoán những chiếc xe có vẻ hoàn toàn bình thường nhưng lại không nổ máy. Theo các chủ xe, sự cố xảy ra đột ngột và khó lường. Một tài xế ở thành phố St. Petersburg cho biết chiếc Macan của anh đã "đình công" ngay sau khi anh nhận đơn hàng phải chuyển đi.

Những người khác cho biết xe của họ chết máy ngay sau khi khởi động. Một số người thậm chí còn tháo cả giắc cắm của hệ thống báo động để cố gắng vô hiệu hóa hoàn toàn. Một số người báo cáo đã khởi động được xe sau khi tháo pin ít nhất 10 giờ.

Porsche đã dừng giao xe mới cho Nga sau cuộc xung đột quân sự với Ukraine, nhưng xe của thương hiệu này vẫn tiếp tục được phân phối rộng rãi trong giới khách hàng giàu có tại Nga.

Giờ đây, những chủ xe này đang đổ xô đến tại các trung tâm dịch vụ và bãi cứu hộ, tin chắc rằng xe của họ đã bị mất tín hiệu vệ tinh hoặc một nguyên nhân liên quan đến hành vi phá hoại. Hiện tại, vẫn chưa có cách khắc phục nào được đảm bảo chắc chắn, và số lượng xe Porsche bị mắc kẹt vẫn tiếp tục tăng trên khắp nước Nga.