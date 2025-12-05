Kén khách tại Việt Nam, mẫu xe này giành giải Xe của năm tại Nhật Bản

Subaru Forester đã vượt qua Honda Prelude để giành danh hiệu Xe của năm tại Nhật Bản 2025-2026. Trong khi đó, Volkswagen ID. Buzz giành giải Xe nhập khẩu của năm và Thiết kế của năm. Trong khi đó, Porsche 911 Carrera GTS giành giải Xe Công nghệ của năm.

Subaru Forester giành giải Xe của năm tại Nhật với trang bị động cơ hybrid mới (Ảnh: Keishi/Forbes).

Đây là lần thứ 4 thương hiệu Subaru giành danh hiệu Xe của năm tại Nhật, sau khi đã chiến thắng vào năm 2003-04 với mẫu Legacy, năm 2016-17 với mẫu Impreza và năm 2020-21 với mẫu Levorg.

Ở năm thứ 46, giải thưởng Xe của năm tại Nhật (Japan Car of the Year) có ban giám khảo, gồm khoảng 60 người là các nhà phê bình ô tô, nhà báo và chuyên gia, đã tập trung về thành phố Yokohama của Nhật vào ngày 4/12 để chọn ra mẫu xe xuất sắc nhất năm 2025-2026.

10 xe vào vòng chung kết được chọn từ tổng số 35 xe đề cử. Các mẫu xe này sẽ được lựa chọn bởi một hội đồng tuyển chọn bao gồm các nhà phê bình ô tô, nhà báo và chuyên gia.

Để được đề cử, các xe phải được ra mắt tại Nhật Bản trong khoảng thời gian từ ngày 1/11 của năm trước đến ngày 31/10 của năm sau.

Giải Xe của năm tại Nhật Bản sẽ được trao cho sản phẩm của một nhà sản xuất Nhật Bản, còn xe có nhiều phiếu bầu nhất từ ​​một nhà sản xuất nước ngoài sẽ được trao giải Xe nhập khẩu của năm. Ngoài ra, còn có hai hạng mục giải thưởng khác là Thiết kế của năm và Xe công nghệ của năm.

Có một thay đổi lớn so với cách thức chấm điểm trước đây. Ban tổ chức giải Xe của năm đã sử dụng hệ thống bình chọn theo phong cách đua xe F1; trong đó, các giám khảo phải phân bổ điểm cho toàn bộ 10 mẫu xe vào vòng chung kết.

Tương tự như việc tay đua F1 thắng chặng nhận 25 điểm, mỗi giám khảo phải trao cho mẫu xe tốt nhất 25 điểm, mẫu thứ hai 18 điểm, thứ ba 15 điểm, tiếp theo lần lượt 12, 10, 8, 6, 4, 2 và 1 điểm cho vị trí thứ 10.

Mẫu xe điện VW ID.Buzz (Ảnh: Keishi/Forbes).

Kết quả tổng hợp phiếu bầu, Subaru Forester về nhất với 1.149 điểm, Honda Prelude đạt 1.076 điểm, kế đến là Toyota Crown với 654 điểm, Nissan Leaf 622, VW ID. Buzz 578, Hyundai Inster 477, BMW 2-Series 416, Peugeot 3008 393, Suzuki eVitara 357 và cuối cùng là Daihatsu Move với 338 điểm.

Theo hội đồng giám khảo, Subaru Forester thế hệ 6 được đánh giá là mẫu SUV toàn diện, ghi điểm cả về khả năng vận hành, tính hữu dụng cao, sự thoải mái, khả năng off-road và các tính năng an toàn.

Mẫu xe này cũng vừa chính thức có mặt tại Việt Nam trong tháng 11. Xe được nhập khẩu từ Nhật Bản thay vì từ Thái Lan như trước đây, do nhà máy của tập đoàn TanChong tại đây đóng cửa. Tuy nhiên, giống ở các thị trường Đông Nam Á khác, Subaru Forester bán tại Việt Nam chỉ có bản máy xăng, không có bản hybrid ấn tượng như ở Nhật.

Dù có khả năng chinh phục đa dạng địa hình, tính hữu dụng và an toàn cao, nhưng các dòng xe của Subaru nhìn chung khá kén khách tại Việt Nam do giá bán cao hơn các đối thủ và thiết kế không hợp gu số đông.