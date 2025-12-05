Pha bẻ lái "đỉnh cao" của tài xế xe khách, cứu mạng người trong tích tắc

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 2/12 trên một tuyến đường ở xã Thành Vinh, Thanh Hoá.

Theo hình ảnh do camera an ninh của nhà dân ghi lại, một người đi xe máy đã dừng đột ngột giữa đường và hai xe phía sau không kịp tránh, ngã nhào ra đường, đúng lúc có xe khách ở hướng ngược chiều lao tới. Để tránh đâm vào người đi xe máy vừa ngã ra, tài xế xe khách đã phải bẻ lái gấp, lao vào nhà bên đường.

Pha bẻ lái "đỉnh cao" của tài xế xe khách, cứu mạng người đi xe máy (Nguồn video: Otofun).

Theo thông tin ban đầu, tai nạn khiến một người đi xe máy bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Tình huống trên để lại bài học lớn về kỹ năng lái xe và xử lý tình huống. Với cả người đi ô tô và xe máy, nếu cần dừng xe vì lý do nào đó, cần chú ý quan sát kỹ phía sau, rồi bật đèn tín hiệu để di chuyển dần vào lề đường phía bên phải và dừng xe khi đã đảm bảo an toàn. Cần tuyệt đối tránh việc đang đi thì phanh đột ngột, dừng khựng giữa đường, khiến những người đi sau khó xử lý kịp, dễ gây tai nạn kiểu vừa hại mình vừa hại người.

Trong khi đó, với người điều khiển phương tiện giao thông nói chung, cần luôn chú ý quan sát và kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước để có thể kịp thời xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

"Bác tài xe khách phản xạ quá nhanh quá kịp thời. Xe chắc cũng tốn khá nhiều tiền sửa, nhưng may mà cứu được hai mạng người. Kỹ năng đi xe của nhiều người thật sự kém, ý thức cũng kém luôn, đang đi mà dừng cái một như vậy thì giữ được mạng là may mắn lắm rồi", thành viên Tuấn Quang bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Quang Tín nêu ý kiến: "Nếu là mất tập trung, kỹ năng kém mà dừng xe giữa đường thì lỗi thật, nhưng theo tôi, khi ra đường, mọi người đều nên chú ý làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát để đề phòng mọi tình huống bất ngờ. Ví dụ như người lái xe phía trước đang đi bỗng thấy đầu choáng, chóng mặt, tim đau, hoặc xe bị kẹt thắng, hoặc có quả bóng lăn từ trong nhà ra đường, thấy trẻ em băng ngang đường… Có rất nhiều tình huống khiến xe phải dừng đột ngột".