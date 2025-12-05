Vì sao Mazda CX-5 mới được lắp màn hình "khủng", thiếu vắng nút vật lý?

Trong suốt nhiều năm, Mazda từng chống lại trào lưu trang bị màn hình khổng lồ và loại bỏ hoàn toàn nút bấm, giữ vững triết lý cho rằng các nút bấm vật lý và màn hình không cảm ứng an toàn, trực quan hơn. Nhưng có vẻ giờ đây triết lý đó đã tới hạn.

Vài năm trở lại đây, Mazda bắt đầu bổ sung màn hình cảm ứng cho một số dòng xe, và với CX-5 thế hệ mới, hãng quyết định đi “tất tay”, đặt cược vào công nghệ hiển thị số và điều khiển giọng nói.

Mẫu CX-5 2026 bỏ hoàn toàn các phím vật lý, chuyển sang màn hình cảm ứng cỡ lớn và điều khiển bằng AI, hướng đến trải nghiệm lái số hóa hoàn toàn (Ảnh: Mazda).

Tại Bắc Mỹ, mọi phiên bản CX-5 2026 đều được trang bị tiêu chuẩn màn hình 12,9 inch, các bản cao hơn có thể nâng cấp lên màn hình 15,6 inch - lớn hơn cả màn hình trên Tesla Model 3.

Bộ điều khiển núm xoay đặc trưng của Mazda - biểu tượng của triết lý tập trung vào người lái - đã biến mất. Bảng điều khiển điều hòa riêng cũng không còn, tất cả đều được đưa vào màn hình trung tâm.

Đây chắc chắn sẽ là thay đổi gây tranh cãi. Theo ông Matthew Valbuena, quản lý dự án công nghệ và HMI tại Mazda Bắc Mỹ, điều quan trọng nhất mà hãng hướng tới là giúp người lái tập trung tối đa vào việc lái xe.

Giải thích này nghe khá lạ tai và thiếu logic, khi muốn lái xe tập trung nhưng lại phải nhìn màn hình nhiều hơn.

Mazda muốn giảm thiểu mọi dạng phân tâm - từ thị giác, thao tác đến nhận thức. Và có vẻ như, bảng điều khiển 15,6 inch chính là lời giải của họ.

Hệ thống thông tin - giải trí mới tích hợp Google Built-In cùng trợ lý giọng nói Gemini, cho phép người lái điều chỉnh nhiều chức năng mà không cần rời mắt khỏi đường.

CX-5 cũng được trang bị sẵn Google Maps và quyền truy cập Play Store để cài thêm ứng dụng, bao gồm cả YouTube.

“Mục tiêu của chúng tôi với CX-5 2026 là khiến công nghệ trở nên dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo sự tập trung của người lái. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu, thử nghiệm để phát triển hệ thống giải trí mới, và tin rằng nó sẽ tạo cảm giác quen thuộc như khi khách hàng thao tác với smartphone”, ông Valbuena chia sẻ.

Mazda cũng thiết kế lại vô lăng cho CX-5 2026. Theo đó, hãng cố gắng đưa phím chức năng nhiều nhất có thể lên vô lăng càng tốt để người lái luôn có thể giữ hai tay đúng vị trí.

Cụm bên trái chủ yếu phục vụ hệ thống âm thanh và có phím chuyển đổi chế độ hiển thị trên bảng đồng hồ. Bên phải là các phím dành cho hệ thống hỗ trợ lái, gồm kiểm soát hành trình bằng radar.

Phản ứng của khách hàng Mazda vẫn còn là ẩn số, và hệ thống mới nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên nhiều mẫu xe Mazda khác trong tương lai. Trong khi đó, một số hãng, như Volkswagen, đã bắt đầu rút lại việc “quá tay” với màn hình và nút cảm ứng.

Gần đây, Subaru Outback thế hệ mới ra mắt với màn hình nhỏ hơn và bảng điều hòa riêng biệt, trái ngược với đời trước vốn gom toàn bộ chức năng quan trọng vào màn hình cảm ứng.