Chém "đối thủ" vì trêu bạn gái mình

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định bắt tạm giam Lê Văn Đảnh (SN 1985, trú tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 7/9, Đảnh cùng Nguyễn Bảo (SN 1987) và Trần Thị Kim Nga (SN 1989), trú cùng phường đang nhậu tại một quán ở khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Bàn Đông.

Đối tượng Lê Văn Đảnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong lúc nhậu, do mâu thuẫn tình cảm giữa Đảnh và Nga, hai bên đã xảy ra cãi vã. Đảnh bỏ sang quán nhậu gần đó tiếp tục cuộc vui.

Từ quán này, Đảnh nhìn thấy Bùi Quang Hùng (SN 1990, trú tại phường Điện Bàn Đông) có hành vi trêu ghẹo Nga tại bàn nhậu cũ, khiến anh ta bực tức quay lại.

Mâu thuẫn tiếp tục, Đảnh tát Nga rồi bỏ về nhà. Tuy nhiên, do vẫn còn bực tức, Đảnh đã xuống bếp lấy một con dao giấu vào xe máy và quay lại quán.

Tại đây, trong lúc cự cãi, thấy Hùng có thái độ thách thức, Đảnh đã rút dao xông vào chém Hùng gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, Đảnh bỏ chạy, vứt con dao tại cổng phụ Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc rồi lẩn vào một nhà hoang ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, Đảnh đã đến Công an phường Điện Bàn Đông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả giám định pháp y cho thấy Hùng bị thương tích 28%.