VinFast VF 9 ghi điểm trong mắt doanh nhân Việt

Sang trọng từ nội thất đến ngoại thất

Sau khi bổ sung chiếc VinFast VF 9 vào bộ sưu tập xe, anh Trịnh Lê Hùng (Autodaily) được trải nghiệm kỹ hơn mẫu SUV của VinFast. Với anh, VF 9 là mẫu xe nổi bật cả về phần cứng và phần mềm.

Anh Hùng hứng thú với điều hòa tích hợp lọc không khí, cho cảm giác dễ chịu và cao cấp khi ngồi trong cabin. Ngoài ra, xe còn có trợ lý ảo có thể nhận lệnh qua giọng nói để điều khiển các chức năng giải trí hay điều hòa, vừa thuận tiện vừa đảm bảo an toàn khi lái xe.

Trong khi đó, đối với reviewer (người đánh giá) Nguyễn Thanh Hải (Hải Lenxecam), người đã từng trải nghiệm nhiều mẫu SUV hạng sang, VF 9 tạo ấn tượng mạnh về không gian tiện nghi.

VF 9 ghi điểm với thiết kế ngoại thất cao cấp (Ảnh: VinFast).

“Nội thất của VF 9 rộng rãi, ghế ngồi êm ái và nhất là tính năng massage đúng chuẩn xe sang. Từ trong ra ngoài VF 9 đều cho cảm giác sang trọng, đúng chuẩn hình ảnh một chiếc xe dành cho doanh nhân”, anh Hải nhận xét.

Không chỉ gây ấn tượng với các chuyên gia, VF 9 là mẫu xe đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới doanh nhân Việt. Trong số đó là anh Thịnh Văn Hạnh (Hà Nội) - một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Từng là một người chuộng xe Đức, đến nay anh Hạnh đã sử dụng hai đời xe VinFast VF 9 và hài lòng với phiên bản sử dụng pin CATL. Chiếc xe hiện tại đang là phương tiện đi làm và đi chơi chính của anh.

“Chiếc VF 9 sử dụng pin CATL cho quãng đường di chuyển lên tới hơn 600km cho mỗi lần sạc đầy. Xe có kích thước lớn, đầm và động cơ khỏe - phù hợp để đi xa. Việc vượt xe trên đường hay leo đèo dù là tứ đại đỉnh đèo thì vẫn quá nhẹ nhàng”, anh Hạnh chia sẻ.

Trong hơn 2 năm sở hữu VF 9, chiếc xe đã đồng hành cùng anh trên nhiều cung đường Tây Bắc, Tây Nguyên hay xuyên Việt. Nhờ hệ thống trạm sạc rộng khắp cả nước nên anh luôn cảm thấy yên tâm trên mỗi hành trình.

Cũng theo vị doanh nhân, VF 9 sở hữu nhiều tính năng ADAS giúp xe tự động bám làn, điều chỉnh tốc độ dựa theo xe phía trước. Điều này khiến lái VF 9 trên đường dài rất nhàn.

“VF 9 có độ hoàn thiện lẫn các nâng cấp về nội thất, công nghệ ấn tượng. Điều đó cho thấy sự đầu tư, nỗ lực và nghiêm túc của VinFast để có được sản phẩm tốt như hôm nay”, vị doanh nhân đánh giá.

Chi phí sử dụng tiết kiệm

Sở hữu loạt trang bị tiện ích cao cấp nhưng VF 9 mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ xe từ thời điểm mua xe cho tới khi sử dụng hàng ngày.

Khách hàng mua xe dịp này được tận hưởng nhiều ưu đãi của VinFast (Ảnh: VinFast).

Theo chủ xe Thịnh Văn Hạnh, VF 9 và các dòng xe điện VinFast đang được miễn phí toàn bộ chi phí sạc tại hệ thống V-Green trên cả nước đến ngày 30/6/2027.

“Hiện tại thì xe điện VinFast có chi phí năng lượng bằng 0. Nhưng dù phải trả tiền, chi phí di chuyển chỉ khoảng 1.000 đồng/km. Với một chiếc xe nặng 3 tấn, 7 chỗ ngồi thì chi phí như vậy là hợp lý”, anh Hạnh nhận định.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng của xe điện được nhiều người dùng đánh giá là hợp lý. Vị CEO cho biết xe VF 9 cứ 12.000km mới phải đem đi bảo dưỡng một lần, mỗi lần chỉ mất tiền công, thay lọc gió, chi phí khoảng 500.000 đồng.

Giá bán của VF 9 cũng đang ở mức hấp dẫn, khi khách hàng được giảm 4% trên giá bán niêm yết (1,499 tỷ đồng cho bản Eco và 1,699 tỷ đồng cho bản Plus), ưu đãi lên tới 150 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện và tặng thêm tới 70 triệu đồng nếu đăng ký xe tại Hà Nội, TPHCM.

Khi mua xe qua kênh trực tuyến, người mua nhận thêm 2% ưu đãi và được trải nghiệm quá trình mua xe số hóa toàn diện. Chủ xe còn nhận được phiếu ưu đãi nghỉ dưỡng Vinpearl, có thể quy đổi tiền mặt với giá trị 50 triệu đồng.

Trang bị, tiện nghi, tính năng vượt trội và các ưu đãi, VF 9 mang tới cơ hội để khách hàng Việt sở hữu một chiếc xe cao cấp với mức giá hợp lý, đặc biệt, trong mùa mua sắm cuối năm - thời điểm các gia đình đang chuẩn bị hành trình du xuân, tận hưởng kỳ nghỉ năm mới.