Quảng Ninh tổng kết 5 năm củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định địa bàn

Ngày 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025. Hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đại diện các sở, ban, ngành và 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: QMG).

Theo báo cáo, sau 5 năm triển khai Nghị quyết 03, công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Hệ thống chính trị được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy trong lực lượng quân sự và công an địa phương từng bước được kiện toàn, vận hành nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc sắp xếp tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang được thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Tỉnh giữ vững quốc phòng, an ninh; tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được bảo đảm, không phát sinh tình huống đột xuất. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và thế trận lòng dân được củng cố đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng cho ổn định và phát triển địa phương. Khu vực phòng thủ tỉnh được tăng cường cả về sức mạnh và tiềm lực, gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: QMG).

Trong 5 năm qua, Quảng Ninh xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các đơn vị quân sự, biên phòng, công an địa phương chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Việc triển khai các đề án, kế hoạch về quân sự, quốc phòng, an ninh được gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế đan xen liên hoàn giữa ổn định và tăng trưởng.

Công tác biên phòng được tăng cường; lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì tốt nề nếp trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ địa bàn, phối hợp chặt với chính quyền địa phương giữ vững an ninh khu vực biên giới, biển đảo. Công tác dân vận, xây dựng nền biên phòng toàn dân được triển khai sâu rộng, phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ chủ quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao những kết quả của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trong thực hiện Nghị quyết 03. Ông nhấn mạnh bối cảnh giai đoạn 2025-2030 dự báo có nhiều thách thức, đặc biệt trước những diễn biến nhanh và khó lường của tình hình thế giới, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh đặt ra ngày càng cao.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu “bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia”. Ông đề nghị từng cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể để triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo ông Thắng, các cơ quan chức năng phải chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình từ sớm, từ xa; nhận diện đúng các yếu tố tác động đến an ninh khu vực; kịp thời phát hiện và đấu tranh với mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch và phản động. Bên cạnh đó, tỉnh cần sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống như quốc phòng, biên giới, biển đảo và phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân vững chắc; tăng cường thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân. Tỉnh tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, toàn diện; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo gắn với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc kết hợp chặt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế - xã hội được xác định là yêu cầu xuyên suốt, đảm bảo phát triển bền vững.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lực lượng quân sự xã, công an xã được yêu cầu nâng cao chất lượng, năng lực thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tỉnh cũng chú trọng mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng – an ninh, góp phần nâng cao vị thế và năng lực bảo vệ địa bàn.

Ông Vũ Đại Thắng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể (Ảnh: QMG).

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực, trách nhiệm và đóng góp của các lực lượng trong việc bảo vệ ổn định địa bàn, tạo nền tảng quan trọng để Quảng Ninh thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đến năm 2045 trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế.