Hai mẫu Mercedes hiệu năng cao được giảm giá tới cả tỷ đồng

Phía đại lý thông báo, Mercedes-Benz Việt Nam vừa điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất cho hai mẫu xe hiệu năng cao AMG C 43 4Matic và AMG SL 43, với mức giảm 400 triệu cho tới cả tỷ đồng. Chi tiết như sau:

Mẫu xe Giá cũ Giá mới Mức giảm AMG C 43 4Matic 2.599.000.000 2.199.000.000 400.000.000 AMG SL 43 6.959.000.000 5.899.000.000 1.060.000.000

Giá bán mới của Mercedes-AMG C 43 4Matic và SL 43 (Đơn vị: Đồng).

Đáng chú ý, giá bán mới của Mercedes-AMG C 43 4Matic đã thấp hơn C 300 AMG (2,599 tỷ đồng), dù C 43 là phiên bản hiệu năng cao của Mercedes-Benz C-Class. Đây là lần thứ ba Mercedes-AMG C 43 4Matic được hãng xe Đức hạ giá niêm yết, kể từ khi giới thiệu tại nước ta vào năm 2023.

Mercedes-AMG C 43 là mẫu xe AMG đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam. Động cơ của xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, là loại tăng áp, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L. Cỗ máy này kết hợp với mô-tơ điện 48V, hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic, sản sinh 402 mã lực và 500Nm.

Mercedes-AMG C 43 4Matic nguyên bản có giá bán 2,96 tỷ đồng khi lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2023 (Ảnh: Mercedes-Benz).

Khác với C 43, Mercedes-AMG SL 43 là mẫu xe thể thao mui trần hai cửa, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với số lượng có hạn. Phần mui mềm có thể đóng/mở trong 15 giây và hoạt động ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ dưới 60km/h.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này là khối động cơ xăng, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L có công nghệ tăng áp điện và kết hợp với mô-tơ điện 48V, hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 480Nm.

Mercedes-AMG SL 43 có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,9 giây, theo công bố của nhà sản xuất (Ảnh: Mercedes-Benz).

Mercedes-Benz Việt Nam không đưa ra nguyên nhân của đợt điều chỉnh giá này. Nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, đây có thể xem là động thái kích cầu, bởi các dòng xe hiệu năng cao của hãng xe Đức tương đối “kén” khách.

Trước đó vào tháng 9, một dòng Mercedes-AMG khác là GT 53 cũng được hãng xe Đức điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất, hạ từ 6,719 tỷ xuống 4,799 tỷ đồng. Nhưng theo tham khảo của phóng viên báo Dân trí, mẫu xe này và một số dòng AMG khác được các đại lý “xả hàng” với mức giảm lớn.

Như Mercedes-AMG GT 53, dù có giá bán mới song giá bán thực tế của xe tiếp tục rớt xuống 3,999 tỷ đồng tại một số đại lý, áp dụng với những xe được sản xuất trong năm 2022 (VIN 2022). Thậm chí, có nơi chào bán AMG GT 53 VIN 2022 với mức giá 3,888 tỷ đồng.

Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ VIN 2022 đang được giảm nhiều nhất 2,831 tỷ đồng so với thời điểm mới ra mắt vào năm 2022 (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Mercedes-AMG C 43 4Matic VIN 2023 cũng được chào bán với mức giá 1,98 tỷ đồng ở đầu tháng 9. Với giá bán mới giảm 400 triệu đồng, nhiều khả năng xe đời cũ còn tồn sẽ tiếp tục “rớt” giá.