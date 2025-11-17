Cử tri đề xuất mở rộng đô thị mới Đà Nẵng

Ngày 17/11, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có trả lời ý kiến cử tri về đề xuất xem xét định hướng phát triển đô thị Đà Nẵng về phía Nam (hướng tỉnh Quảng Nam cũ).

Cử tri cho rằng, việc mở rộng nhằm giảm tải hạ tầng, giao thông, dân cư cho khu trung tâm và khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy tiềm năng khu vực phía Nam, hình thành các cực tăng trưởng mới.

Một góc trung tâm của thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã tiếp thu ý kiến nêu trên để nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố trong việc lập quy hoạch.

Theo Sở Xây dựng, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đồng thời lập quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong quá trình lập quy hoạch, thành phố sẽ nghiên cứu các giải pháp đồng bộ, phát triển bền vững, đảm bảo hạ tầng, bảo vệ môi trường và tái cấu trúc không gian bằng cách xác định lại cực, hành lang phát triển.

Từ quy hoạch này, thành phố sẽ phân bổ lại nguồn lực, xây dựng hạ tầng liên kết vùng đồng bộ, đảm bảo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố Đà Nẵng mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam. Đây là thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất nước với hơn 11.800km2 và quy mô dân số hơn 3 triệu người.

Thành phố Đà Nẵng được định hướng trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.