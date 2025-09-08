Sedan Đức hạng sang chạm “đáy” mới tại đại lý, giảm gần 800 triệu đồng

Giới tư vấn bán hàng đã hé lộ tới khách Việt về sự xuất hiện của Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới, dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 10. Thông tin này chưa được hãng xe Đức xác nhận, nhưng tại đại lý, những chiếc E-Class hiện hành đang được “xả hàng” với mức giảm lớn.

Ngay từ những tháng đầu năm, Mercedes-Benz E 300 AMG (bản cao cấp nhất) đã được nhiều đại lý áp dụng mức giảm 600-700 triệu đồng với những xe sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023). Sau nhiều tháng, lô xe đời cũ này vẫn chưa bán hết, khiến các showroom phải gia tăng ưu đãi trong tháng 9.

Mức giảm hiện tại của E 300 AMG VIN 2023 có sự chênh lệch tùy nơi, nhưng đa phần đều trên 700 triệu đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một đại lý tại Hà Nội đang chào bán xe Mercedes-Benz E 300 AMG VIN 2023 với mức giá 2,2 tỷ đồng, tức giảm 750 triệu đồng so với giá niêm yết.

Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết Mercedes-Benz E 300 AMG VIN 2023 sau một thời gian dài giảm giá sâu đã được “xả” gần hết, lượng xe còn tồn không nhiều (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Một cơ sở khác cũng tại Thủ đô áp dụng mức giảm lên tới 800 triệu đồng cho một chiếc E 300 AMG VIN 2023 có màu đỏ, giá còn 2,15 tỷ đồng. Trong khi đó, một showroom ở khu vực TPHCM giảm 701 triệu đồng cho xe màu đỏ cùng đời, hạ từ 2,95 tỷ xuống 2,249 tỷ đồng.

Hai bản thấp hơn (E 180 và E 200) có mức giảm trung bình 300-400 triệu đồng tùy nơi. Trong đó, biến thể E 180 tiêu chuẩn có giá bán thực tế hơn 1,7 tỷ, dù được niêm yết ở mức 2,09 tỷ đồng.

Thế hệ thứ 6 của Mercedes-Benz E-Class đã bị bắt gặp tại một trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội từ tháng 4/2024, nhưng tới nay chưa được giới thiệu. Phía đại lý chia sẻ, E-Class 2025 vẫn sẽ được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, nhưng bản E 180 sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng biến thể E 200 Avantgarde.

Thế hệ mới của E-Class (Ảnh: Mercedes-Benz).

Giới chuyên gia nhận định, đây là nước đi hợp lý, do phiên bản E 180 được xem là “bản giá mềm” của E-Class nhưng lại không thực sự hút khách. Trước đó, Mercedes-Benz C-Class cũng loại bỏ bản C 180 sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào năm 2022.

Ngoại thất của Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới với những đường nét tròn trịa giống “đàn anh” S-Class, thể hiện qua lưới tản nhiệt và cụm đèn chiếu sáng trước kiểu mới. Thân xe có tay nắm cửa dạng ẩn. Nội thất nổi bật với hệ thống Superscreen gồm 3 màn hình trên táp-lô, nhưng chỉ xuất hiện trên phiên bản E 300 AMG cao cấp nhất.

Trên phiên bản cao cấp nhất của Mercedes-Benz E-Class 2025, phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch, màn hình trung tâm 17,7 inch còn màn hình phía ghế phụ có kích cỡ 12,3 inch (Ảnh: Mercedes-Benz).

Về khả năng vận hành, Mercedes-Benz E-Class 2025 tại thị trường quốc tế có cấu hình truyền động Plug-in Hybrid (hybrid cắm sạc). Tuy nhiên, do mẫu xe này được lắp ráp tại Việt Nam, nên nhiều khả năng vẫn sẽ sử dụng hai tùy chọn động cơ dạng mild-hybrid 48V.

Dự kiến tất cả các phiên bản của E-Class mới đều sử dụng máy xăng I4, dung tích 2.0L, nhưng dòng E 200 có thông số là 204 mã lực và 320Nm. Động cơ trên biến thể E 300 AMG sản sinh 258 mã lực và 400Nm. Hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic là trang bị mặc định.