Cận cảnh VinFast Minio Green: Giá 269 triệu đồng, chưa bán đã được nâng cấp

Ngày 18/9, VinFast Minio Green bất ngờ xuất hiện tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội) và nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người yêu xe. Đây là một trong bốn sản phẩm thuộc dòng Green, được VinFast tối ưu cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, bên cạnh Herio Green, Nerio Green và Limo Green (Ảnh: Trung Nghĩa).

Với giá bán 269 triệu đồng (kèm pin) thấp hơn VF 3 30 triệu đồng, Minio Green hiện là ô tô điện rẻ nhất của VinFast. Chiếc minicar 3 cửa, 4 chỗ ngồi bị bắt gặp thuộc phiên bản tiền thương mại nên nhiều chi tiết còn trong quá trình hoàn thiện trước khi đến tay khách hàng (Ảnh: Trung Nghĩa).

Trong khi VF 3 theo đuổi phong cách SUV hầm hố và cá tính, Minio Green lại mang kiểu dáng hatchback mềm mại hơn. “Gương mặt” bầu bĩnh, ưa nhìn với điểm nhấn thuộc về dải trang trí sáng bóng chữ “V” đặc trưng của hãng xe đến từ Việt Nam. Điểm cộng là xe được trang bị đèn pha LED thấu kính, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu vận hành cơ bản và có tiềm năng nâng cấp đa dạng (Ảnh: Trung Nghĩa).

Việc kính chắn gió phía trước chỉ có một cần gạt nước phần nào thể hiện độ “nhỏ con” của Minio Green, hướng đến khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Cụ thể, xe sở hữu thông số dài x rộng x cao 3.090 x 1.496 x 1.625mm, tức ngang ngửa về chiều cao nhưng ngắn và hẹp hơn hẳn VF 3 (3.190 x 1.679 x 1.622mm). Tuy nhiên, trục cơ sở của cả hai không quá chênh lệch, lần lượt đạt 2.065mm và 2.075mm (Ảnh: Trung Nghĩa).

Nâng đỡ toàn bộ thân xe là mâm thép 13 inch và lốp 155/65 R13. Cấu hình phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và gương chiếu hậu chỉnh/gập cơ giống VF 3. Khoảng sáng gầm 165mm (Ảnh: Trung Nghĩa).

Tay nắm cửa kiểu truyền thống đi kèm ổ khóa, cổng sạc nằm phía sau, bên trái như trên Nerio Green. Tương tự VF 3, đuôi xe Minio Green được dựng cao nhằm tối ưu không gian bên trong. Dải trang trí mạ crôm nối liền cụm đèn hậu halogen toàn phần. Hãng giữ lại ăng-ten dạng vây cá mập và lược bỏ cần gạt nước phía sau (Ảnh: Trung Nghĩa).

Nội thất của VinFast Minio Green bản tiền thương mại chưa cho phép người ngoài tiếp cận, song vẫn cho thấy độ hoàn thiện đã đạt mức tương đối. Toàn bộ ghế được bọc nỉ và điểm xuyết màu vàng nổi bật, vô-lăng bọc nhựa. Chìa khóa và phanh tay cơ thay vì điện tử như “đàn anh”, tập trung vào yếu tố bền bỉ, ổn định (Ảnh: Trung Nghĩa).

Đáng chú ý, vô-lăng vát đáy của mẫu ô tô điện có giá 269 triệu đồng xuất hiện cụm phím chức năng ở chấu bên phải - nhỉnh hơn MPV Limo Green (749 triệu đồng) với vô-lăng trống trơn. Phía sau là cần số điện tử giống VF 3 và màn hình điện tử cỡ lớn được nhiều người kỳ vọng sẽ hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh (Ảnh: Trung Nghĩa).

Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng với tựa đầu liền khối. Khoảng sáng đầu gối hàng ghế sau lẫn khoang hành lý hạn chế về không gian. Bù lại, sự thoải mái về khoảng sáng trên đầu và khu vực để chân là hoàn toàn có thể hứa hẹn. Về tính năng an toàn, Minio Green chỉ có túi khí cho người lái, hỗ trợ phanh ABS và kiểm soát lực kéo (Ảnh: Trung Nghĩa).

Về khả năng vận hành, xe được trang bị một mô-tơ điện ở cầu sau có công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 65Nm. Tốc độ tối đa 80km/h. Đáng chú ý, VinFast sẽ nâng cấp dung lượng pin từ 15,2kWh lên 18,5kWh cho tất cả xe Minio Green được tung ra thị trường, dẫn đến tầm hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc đầy mở rộng từ 170km lên 210km (chuẩn NEDC) - bằng VF 3 (Ảnh: Trung Nghĩa).

Kiến trúc điện áp cũng được chuyển đổi từ 100V sang 400V, cải thiện khả năng vận hành và rút ngắn thời gian sạc nhanh DC từ 10% lên 70% xuống 30 phút. Trái với VF 3 chỉ hỗ trợ sạc DC, người dùng Minio Green có thể sử dụng bộ sạc chậm AC với công suất tối đa 3,3kW (Ảnh: Trung Nghĩa).

Toàn bộ chi phí nâng cấp phát sinh sẽ do VinFast chịu trách nhiệm toàn bộ, song thời gian bàn giao dự kiến bị lùi từ tháng 8 sang tháng 12 năm nay. Sự xuất hiện của mẫu minicar mới được kỳ vọng sẽ tạo được "tiếng vang", tương tự VF 3 đã và đang thực hiện bằng vị trí ô tô bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam sau 8 tháng đầu năm 2025 với doanh số 28.704 xe (Ảnh: Trung Nghĩa).