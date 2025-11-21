Rolls-Royce Phantom VIII chào giá 62 tỷ, rao 3 năm chưa tìm được người mua

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, chiếc Phantom VIII này về Việt Nam từ 2022, nhập khẩu bởi một đại lý tư nhân ở Hà Nội. Năm 2023, xe được rao bán với giá khoảng 65 tỷ đồng. Sau 1 năm, showroom hạ giá xuống 63,5 tỷ đồng. Hiện tại, giá chào là 62 tỷ đồng. Để sở hữu chiếc xe, chủ nhân cần bỏ thêm khoảng 8 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh.

Giá bán của mẫu Phantom tại đại lý chính hãng từ 54 tỷ đồng và chưa gồm các tùy chọn thêm. Theo những người am hiểu trong ngành, có không dưới 15 chiếc Phantom VIII ở Việt Nam, 5 xe trong số đó có giá trên 50 tỷ đồng, những xe khác giá ước tính khoảng 15-25 tỷ đồng do không mang biển trắng.

Chiếc Phantom VIII này có ngoại thất sơn màu đen Diamond - tông màu được nhiều chủ xe Rolls-Royce yêu thích. Lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ đền Parthenon, mạ crôm sáng bóng. Logo “Spirit of Ecstasy” phía trước có khả năng thò/thụt bằng nút bấm trong xe.

Hệ thống đèn pha laser của xe có thể tự động điều chỉnh góc chiếu và cường độ theo điều kiện ánh sáng cùng tốc độ di chuyển. Tầm chiếu xa của đèn lên tới 600 mét khi chạy ở tốc độ cao.

Đuôi xe thiết kế mềm mại và đơn giản, phần mui dốc dần về phía sau. Hệ thống ống xả kép đặt đối xứng hai bên, chụp ống xả làm bằng thép không gỉ giúp tăng sự sang trọng. Cụm đèn hậu dạng LED tối giản nhưng làm tinh xảo với khối kim loại sáng bóng đặt bên trong.

Phantom VIII tiêu chuẩn có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.762 x 2.018 x 1.646(mm), chiều dài cơ sở 3.552mm. Chiếc xe trong bài thuộc phiên bản EWB (trục cơ sở dài), kích thước chiều dài x rộng x cao tăng lên 5.982 x 2.018 x 1.656(mm), trục cơ sở lên tới 3.772mm.

Bộ la-zăng của xe có tên gọi Part Polished Alloy, thiết kế đa chấu và kích thước 22 inch. Viền trung tâm mạ crôm cùng logo Rolls-Royce luôn tự cân bằng trên nền màu đen. Bộ lốp Continental có lớp bọt bên trong để giảm tiếng ồn, áp dụng công nghệ “Silent Seal”.

Nội thất chiếc Rolls-Royce Phantom VIII 2022 mang tông màu cam chủ đạo, chủ yếu sử dụng các vật liệu xa xỉ như da thật cao cấp, gỗ, kim loại,… và đều làm thủ công tinh xảo. Màn hình trung tâm 12,3 inch có thể đóng/mở, bên cạnh có đồng hồ analog đặc trưng. Sau vô-lăng là bảng đồng hồ cơ học kết hợp kỹ thuật số.

Hàng ghế sau rộng rãi, gồm 2 ghế riêng biệt, làm dày dặn để tạo sự êm ái và thêm đệm đỡ bắp chân kèm tấm kê chân trên sàn. Các chức năng cơ bản đi kèm như chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế, sưởi/làm mát và massage. Khoang này còn sử dụng loại kính cách âm 2 lớp, bầu trời sao Shooting Star Headliner.

Mỗi ghế sau đi kèm một bàn picnic và màn hình giải trí đặt ẩn sau lưng ghế trước, đóng/mở bằng nút bấm. Giữa hai ghế là tựa tỳ tay cố định, tích hợp hộc chứa ly, bình đựng rượu, tủ làm mát và cụm điều khiển Spirit of Ecstasy.

Đặc biệt, xe trang bị hệ thống âm thanh Rolls-Royce Bespoke gồm 18 loa công suất 1.300W và 19 kênh. Hai loa tần số thấp trong số 18 loa trên được gắn trực tiếp vào khung gầm nhôm của xe, biến chiếc xe như một phòng nhạc sang trọng. Tùy chọn này có giá không dưới 10.000 USD, tương đương 260 triệu đồng.

Rolls-Royce Phantom VIII sử dụng động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, cho công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 5,4 giây. Tốc độ tối đa đạt 250km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 25 lít/100km.