Cận cảnh Rolls-Royce từng của ông Trịnh Văn Quyết, được rao giá 25 tỷ đồng

Thị trường Việt có mức thuế khá cao dành cho xe nhập khẩu, song điều đó dường như không ngăn được độ chịu chi của các đại gia. Hàng loạt xe Rolls-Royce cá nhân hóa hoặc bản giới hạn trị giá hàng chục tỷ đồng đã được đưa về nước, như chiếc Phantom Hòa Bình Vinh Quang của nhà "bầu" Hiển; Phantom Hadar, Phantom Mặt trời phương Đông của ông Lê Thanh Thản…

Chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng cũng là một trong số đó. Xe từng có thời gian dài gắn bó với ông Trịnh Văn Quyết - cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, người liên quan đến vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán".

Theo tìm hiểu của Phóng viên Dân trí, sau 8 năm sử dụng, chiếc sedan siêu sang hàng độc này đã di chuyển được hơn 87.000km. Con số này không quá khó hiểu khi trước đó ông Trịnh Văn Quyết thường dùng chiếc Phantom Lửa thiêng để di chuyển từ Bắc vào Nam và ngược lại.

Chiếc xe về nước từ năm 2015, có giá trị lăn bánh ước tính trên 50 tỷ đồng khi mang biển kiểm soát Hà Nội. Đến nay, sau 7 lần lên sàn đấu giá và giảm từ giá khởi điểm 28 tỷ đồng còn 16,5 tỷ đồng, xe đã tìm được chủ nhân mới và đổi biển số. Tuy nhiên, một đơn vị kinh doanh xe đã mua lại và chào bán với giá gần 25 tỷ đồng.

Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng là một trong 6 phiên bản thuộc bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn, bao gồm Lửa Thiêng (Sacred Fire), Thủy Triều (Wave), Phù Sa (sông Hồng - Alluvium), Ngân Vũ (The Money Rain), Thần Núi (God of Mountain) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).

Bộ sưu tập này do nhà phân phối cũ của Rolls-Royce tại Việt Nam lên ý tưởng, nhưng đến nay chỉ có Lửa Thiêng được sản xuất, do 5 phiên bản còn lại không có khách mua.

Phantom Lửa thiêng có ngoại thất lạ mắt khi phối giữa tông màu đỏ mận Madeira ở phần thân dưới và màu vàng hồng Sunrise ở phần thân trên. Theo quan niệm của giới nhà giàu, tông màu này mang ý nghĩa của sự phát triển, sung túc và may mắn.

Được phát triển từ Phantom thế hệ thứ 7, phần đầu xe có phần đơn giản nhưng vẫn mang đến vẻ sang trọng riêng. Cụm đèn chiếu sáng công nghệ LED ít có sự "lão hóa", đi kèm dải đèn báo rẽ bên dưới. Lưới tản nhiệt mạ crôm lấy cảm hứng từ đền Parthenon là điểm đặc trưng không thể thiếu của Rolls-Royce.

Biểu tượng "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy nổi bật hơn do được phủ một lớp vàng 24k. Đây cũng là chi tiết xuất hiện trên nhiều chiếc Phantom VII bản giới hạn tại Việt Nam.

Chiếc Rolls-Royce Phantom độc bản này thuộc biến thể EWB Series II. Thông số chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là 6.092 x 1.990 x 1.640(mm), chiều dài cơ sở 3.820 mm.

Thân xe xuất hiện đường coachline màu vàng, vẽ thủ công bởi nghệ nhân Mark Court. Điểm đặc biệt nằm ở biểu tượng Trống đồng Đông Sơn, đánh dấu cho bộ sưu tập của xe. Ý tưởng được đại lý ở Việt Nam đưa ra, song tất cả nét vẽ đều do họa sĩ của nhà sản xuất tại Anh thực hiện.

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu mạ crôm, tạo điểm nhấn bằng ốp khóa bánh sơn màu vàng hồng như nửa trên của xe. Bộ mâm này có kích thước 21 inch ở cả hai trục trước và sau.

Phần đuôi đơn giản với một số đường viền, tấm ốp mạ crôm như viền đèn hậu, ốp tay nắm cửa khoang hành lý, chụp ống xả và viền dưới cửa cốp.

Thế hệ thứ 7 của Phantom vẫn giữ kiểu dáng vuông vức thay vì mềm mại dạng Coupe như thế hệ thứ 8. Nắp bình xăng đặt ở vị trí cột D khá cao.

Không gian nội thất dù đã có dấu hiệu "lão hóa" nhưng không mất đi vẻ sang trọng vốn có, khi chủ yếu sử dụng chất liệu da và gỗ. Vô-lăng ba chấu không có nhiều nút bấm, phía sau là bảng đồng hồ dạng cơ học và màn hình LCD đa thông tin. Cửa gió điều hòa hình tròn đặc trưng, chính giữa có màn hình thông tin giải trí.

Táp-lô bên phụ có biểu tượng của nền văn hóa Đông Sơn và dòng chữ "DONGSON".

Do có vách ngăn cố định, hàng ghế trước có thể khiến người lái không thoải mái như thường thấy.

Tựa đầu của ghế tiếp tục xuất hiện biểu tượng Trống đồng Đông Sơn, thêu thủ công bằng đường chỉ khâu màu vàng.

Mỗi bên táp-pi có họa tiết 9 con lạc, tượng trưng cho lịch sử 18 đời Vua Hùng.

Khoang sau dành cho chủ tịch gồm 2 ghế ngồi độc lập, ngăn cách bằng bệ tỳ tay tích hợp các nút bấm điều chỉnh ghế, rèm bên dưới.

Giữa hai ghế còn có hai tủ lạnh riêng biệt để bảo quản rượu vang, gồm một tủ 6 độ C và một tủ 11 độ C.

Ông chủ có thể đàm thoại với tài xế thông qua hệ thống micro có sẵn trên xe, bởi vách ngăn cố định bằng vật liệu nhẹ trong suốt, cách âm.

Trên vách ngăn có đồng hồ chế tác tinh xảo kèm biểu tượng trống đồng, riêng ốp lưng màn hình giải trí có biểu tượng của văn hóa Đông Sơn.

Bậc cửa làm từ crôm khắc tên phiên bản "Lửa thiêng" và làm thủ công tại Goodwood (Anh). Sau nhiều năm sử dụng, chi tiết này không tránh khỏi nhiều vết xước.

Giống phiên bản thường, Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng cũng sử dụng động cơ V12 6,75 lít, sản sinh công suất 454 mã lực và mô-men xoắn 720Nm. Cỗ máy này kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh và hộp số ZF 8 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,2 giây.