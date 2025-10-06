Đại gia TPHCM chi 60 tỷ mua Rolls-Royce Phantom VIII, chọn biển số 40 triệu

Hình ảnh chiếc Rolls-Royce Phantom VIII mang biển TPHCM với dãy số lặp đã thu hút sự chú ý của những người yêu ô tô. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, giá lăn bánh của xe khoảng 60 tỷ đồng, biển số được đấu giá thành công với mức giá 40 triệu đồng (Ảnh: Vũ Mạnh Dương).

Đây là chiếc Phantom VIII đầu tiên gắn biển số 51. Chiếc xe siêu sang này thuộc phiên bản Phantom VIII Series II EWB (trục cơ sở dài), được nhập khẩu chính hãng. Theo những người am hiểu, ngoài chiếc trên của đại gia TPHCM, có hai chiếc Phantom VIII Series II mang biển số ngoại giao tại Hà Nội, với giá trị khoảng 25 tỷ đồng mỗi chiếc (Ảnh: Tiến Dũng).

Ra mắt toàn cầu từ năm 2017, Phantom VIII được nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào năm 2022 với tên gọi Series II. Ước tính đến nay có 16 chiếc Phantom VIII đã có mặt tại Việt Nam, nhập khẩu qua đại lý chính hãng và tư nhân. Trong số đó, một chiếc chưa tìm được chủ nhân, đang rao bán với giá 63 tỷ đồng (Ảnh: Tiến Dũng).

Chiếc Phantom VIII Series II trong bài sở hữu ngoại thất đen bóng, ban đầu dùng bộ mâm 7 chấu 21 inch tiêu chuẩn. Sau đó, chủ xe đã đổi sang bộ mâm “Disc Wheel” phong cách cổ điển, kích thước 22 inch và có giá hơn 19.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) (Ảnh: Tiến Dũng).

So với bản tiền nhiệm, bản facelift được tinh chỉnh nhẹ giao diện cụm đèn pha laser, viền xung quanh trang trí bằng dải sao liên tưởng đến trần Starlight Headliner trong khoang nội thất. Lưới tản nhiệt có khả năng phát sáng cũng là điểm nhấn mới (Ảnh: Tiến Dũng).

Trên thân xe, đường coachline màu cam chạy dọc từ nắp ca-pô đến đuôi xe, giống một chiếc Phantom VIII Series II của một đại gia tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Dũng).

Với phiên bản EWB (Extended Wheelbase), xe có chiều dài cơ sở 3.772 mm, tăng thêm 220 mm so với bản tiêu chuẩn. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.982 x 2.018 x 1.656(mm) (Ảnh: Tiến Dũng).

Khoang nội thất bọc da cao cấp màu cam chủ đạo, kết hợp với màu đen. Tùy chọn này có giá tầm 10.000 USD (khoảng 263 triệu đồng). Hàng sau bố trí theo dạng 2 ghế độc lập, ngăn cách bởi bệ tỳ tay trung tâm tích hợp cụm điều khiển đa thông tin, hộc đựng ly pha lê và tủ lạnh mini làm lạnh đồ uống (Ảnh: Tiến Dũng).

Rolls-Royce Phantom VIII Series II sử dụng động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, cho công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 5,4 giây, tốc độ tối đa 250km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 17lít/100km (Ảnh: Tiến Dũng).