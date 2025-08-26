Toyota tận dụng pin xe điện cũ để cung cấp năng lượng cho nhà máy Mazda

Xử lý pin điện áp cao từ những chiếc xe hybrid và xe điện chưa bao giờ dễ dàng. Nếu một chiếc xe bị hư hỏng nặng sau tai nạn nhưng bộ pin vẫn còn tốt, thì nó vẫn có thể tiếp tục được sử dụng trong nhiều năm mà không cần phải đem đi tái chế, hay tệ hơn là đưa ra bãi rác.

Một trong những cách quản lý pin xe điện cũ là tái sử dụng chúng làm pin lưu trữ tĩnh. Và đó chính xác là những gì Toyota đã làm tại Nhật Bản, khi lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng tại nhà máy sản xuất ô tô của Mazda ở Hiroshima.

Các cụm pin đã qua sử dụng từ xe điện và xe hybrid đang được Toyota tái sử dụng tại Nhật Bản (Ảnh: Toyota).

Hiện tại, hệ thống vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm tại nhà máy Mazda, được giám sát chặt chẽ về tính ổn định trong các chu kỳ sạc và xả để đánh giá xem liệu nó có đủ khả năng cung cấp năng lượng cho nhà máy ô tô, hoặc ít nhất là một phần, hay không.

Trong tương lai, pin dạng mô-đun này sẽ đóng vai trò như một bộ đệm giữa hệ thống điện mặt trời của nhà máy và dây chuyền lắp ráp, hoạt động tương tự như các bộ pin lưu trữ gia đình. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nằm ở việc Toyota đã tìm ra cách tích hợp các bộ biến tần gốc của xe, nhờ đó loại bỏ nhu cầu sử dụng thêm một bộ quản lý riêng cho toàn cụm pin.

Hệ thống này cũng có thể sử dụng nhiều loại pin khác nhau về dung lượng, công nghệ và "tình trạng sức khỏe".

Hệ thống lưu trữ năng lượng Sweep đầu tiên được xây dựng vào năm 2022 với sự hợp tác cùng Jera - công ty phát điện lớn nhất Nhật Bản, đồng thời cũng là một trong những nhà nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.

Cụm pin dạng mô-đun của Jera có khả năng cho công suất 485kW và dung lượng lưu trữ 1.260kWh, bao gồm nhiều loại pin khác nhau, như lithium-ion, nickel-metal-hydride và axit chì.

Để xử lý các loại pin với dung lượng khác nhau, thiết bị “sweep” độc quyền của Toyota có thể kiểm soát việc xả năng lượng của toàn bộ cụm pin bằng cách bật/tắt dòng điện qua các pin mắc nối tiếp chỉ trong vài micro giây. Nhờ đó, một số pin có thể được bỏ qua trong khi các pin khác vẫn tiếp tục hoạt động, tùy theo mức tiêu thụ năng lượng.