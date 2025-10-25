Ô tô Trung Quốc ngày càng được ưa chuộng tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ

Cuộc cạnh tranh thực sự giữa các hãng xe truyền thống và nhà sản xuất Trung Quốc không diễn ra ở châu Âu hay Mỹ, mà ở các nền kinh tế đang phát triển và thu nhập thấp. Trung Quốc đang dần trở thành đối thủ đáng gờm tại các khu vực như Mỹ Latinh, châu Phi, Trung Đông, Trung Á và Đông Nam Á.

Các hãng xe Trung Quốc đang lên như diều gặp gió ở các nền kinh tế mới nổi, nơi người tiêu dùng nhạy cảm với giá và đang dần chuyển sang xe điện (Ảnh minh họa: BYD).

Dù truyền thông thường tập trung vào làn sóng mở rộng sang châu Âu của các hãng xe Trung Quốc, nhưng trận chiến thực sự lại đang diễn ra tại các thị trường mới nổi.

Yếu tố chính làm nên thành công của các thương hiệu ô tô Trung Quốc tại những khu vực này là giá bán. Người tiêu dùng ở các nước đang phát triển thường nhạy cảm với giá hơn so với người dân ở các quốc gia giàu có, và xe Trung Quốc thường có giá thấp hơn so với các đối thủ đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ.

Lợi thế giá này càng trở nên rõ rệt hơn ở phân khúc xe điện.

Số liệu cho thấy, “nạn nhân” chính của làn sóng xe Trung Quốc cho đến nay là các thương hiệu lâu đời như Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi và Suzuki của Nhật; Hyundai và Kia của Hàn Quốc; cũng như Fiat, Renault và Volkswagen của châu Âu. Ngay cả các hãng xe Mỹ như Chevrolet và Ford cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Điều thú vị là sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng - từ các thương hiệu truyền thống sang xe Trung Quốc - lại diễn ra mạnh mẽ nhất ở các thị trường mới nổi, chứ không phải tại những nền kinh tế phát triển. Trong khi thị phần của xe Trung Quốc tại châu Âu đạt khoảng 5% vào tháng 8, thì dấu ấn của họ lại sâu đậm hơn nhiều ở các quốc gia như Brazil, Thái Lan, Israel và thậm chí cả Australia.

Tại Brazil - thị trường ô tô lớn nhất châu Mỹ Latinh, thị phần của xe Trung Quốc tăng từ 6,8% trong 9 tháng đầu năm 2024 lên 9,1% trong năm nay. Nếu gộp lại, doanh số của các hãng Trung Quốc sẽ đứng thứ tư toàn thị trường, chỉ sau Fiat, Volkswagen và Chevrolet.

Tại Australia, một thị trường lớn khác, thị phần xe Trung Quốc đã tăng gần 17% tính đến tháng 9/2025, tăng 5,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô truyền thống vẫn tiếp tục mất dần vị thế ở nhiều thị trường. Tại Ukraine, Toyota và Renault đã phải "nhường" thị phần cho BYD - hãng xe Trung Quốc có mức tăng trưởng từ 3% trong 9 tháng đầu năm 2024 lên 7,7% trong năm nay.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở khắp châu Mỹ Latinh và châu Á. Ở Chile, Chevrolet đang dần đánh mất thị phần vào tay GWM và Changan. Tại Colombia, BYD đã lọt vào top 10, đẩy Ford ra khỏi danh sách; còn ở Indonesia, hãng này đã vươn lên vị trí thứ 6.

Dưới đây là bức tranh tổng thể về thị phần của các thương hiệu ô tô Trung Quốc tại các thị trường ngoài châu Âu và Mỹ:

Vẫn còn nhiều thị trường mà xe Trung Quốc chưa chiếm thị phần lớn, nhưng tốc độ tăng trưởng lại rất nhanh. Tại Uruguay, doanh số xe Trung Quốc tăng 12,6% so với năm trước, trong khi Israel ghi nhận mức tăng 11,5%.