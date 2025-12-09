Va với xe điện sang đường bất cẩn, người đi xe máy lao vào đuôi ô tô tải

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 5/12 ở Đồng Nai.

Theo hình ảnh do camera giám sát của nhà bên đường ghi lại, một người đi xe điện đã bất ngờ chuyển hướng, khiến xe máy phía sau không tránh kịp, lao thẳng vào đuôi xe tải phía trước.

Va vào xe điện sang đường bất cẩn, người đi xe máy lao vào đuôi ô tô tải (Nguồn video: Giao thông văn minh).

Hiện chưa có thông tin về tình trạng thương vong.

Trong tình huống này, người điều khiển xe điện sang đường đã tạo chướng ngại vật bất ngờ giữa đường, trong khi người đi xe máy không kiểm soát tốc độ, dẫn tới tai nạn đáng tiếc.

Về nguyên tắc, người điều khiển phương tiện cần bật đèn báo và thận trọng quan sát, chỉ khi thấy đủ điều kiện an toàn mới cho xe chuyển hướng.

Trong khi đó, tất cả người tham gia giao thông cần kiểm soát tốc độ theo quy định và theo tình hình thực tế để có thể kịp thời xử lý tình huống, tránh va chạm.

"Có quá nhiều tai nạn do các bạn trẻ đi xe điện gây ra, cần siết quản lý việc này. Các bạn trẻ còn thiếu ý thức và kỹ năng mà điều khiển chiếc xe nhẹ mà có tốc độ không khác gì xe máy như vậy quá nguy hiểm, tự hại mình và đẩy cả người khác vào nguy hiểm.

Rất nhiều người sang đường kiểu như xe điện, cứ sang một mạch mà chẳng liếc gương hay ngoái lại phía sau để nhìn. Ngay cả nếu không xảy ra va chạm thì việc bất ngờ có xe ngoặt sang như vậy cũng dễ khiến người phía sau giật mình lạc tay lái hoặc phanh gấp theo phản xạ dẫn tới nguy cơ tai nạn", tài khoản Anh Quân bình luận.

Trong khi đó, tài khoản Minh Lân nêu ý kiến: "Với tình huống này, cần có chút kinh nghiệm và kỹ năng. Khi đường đông hoặc đang kẹt, xe đạp, xe máy và người đi bộ có xu hướng điền vào chỗ trống, nên nếu người đi xe máy thấy có khoảng trống mà phóng nhanh thì rất dễ gặp chướng ngại vật bất ngờ kiểu như vậy".